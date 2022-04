Care este prima universitate din România din punct de vedere academic. Cele mai noi clasamente internaţionale

Primul, Centre for World University Ranking poziţionează Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) prima din România şi pe poziţia 895 la nivel internaţional, pe baza unor criterii complexe legate de educaţie, cercetare şi angajabilitatea absolvenţilor.





Al doilea, Times Higher Education Impact , plasează UBB prima din România (alături de ASE) şi pe poziţia 301-400 la nivel internaţional, pe baza celor 17 criterii de dezvoltare sustenabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.





„Mă bucur să văd că Tradiţia şi Excelenţa UBB, începute acum 441 de ani, rămân puternice şi influente în contemporaneitate şi chiar capătă forme inovative în relaţie cu provocările majore ale planetei şi ale civilizaţiei umane legate de sustenabilitate”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.



Cea mai mare comunitate academică din România

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe).





De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.





În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).





Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, iar din 2021 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

Vă mai recomandăm: