Cum a ajuns un matematician artist îndrăgit de muzică folk. „Perfecţiunea muzicii este comparabilă cu limita de la plus infinit“

Izolarea de acasă generată de pandemia de coronavirus nu a rupt însă legătura cu publicul. Walter Ghicolescu, în vârstă de 49 de ani, face transmisii live pe Facebook şi pe canalul său de Youtube. Pasiunea pentru artă a învins toate obstacolele, iar distanţarea l-a adus singur acasă, dar aproape de toţi cei care îl îndrăgesc.

„Ideea cu transmisiile live a apărut în urmă cu trei ani, din dorinţa de a păstra legătura cu fanii mei şi cu membrii grupului Folktrotter. Acest grup apăruse cu înca vreo doi ani in urmă, pe vremea cand aveam o emisiune de Folk la Radio Neptun. Emisiunea se numea tot aşa: Folktrotter. În acest grup, unde eu am fost numit Dirigu’ de către cei înscrişi, cei care scriu poezie puteau posta, iar eu în fiecare ediţie, marţea, compuneam şi cântam o piesă pe versuri alese de acolo. Când radioul s-a închis, am dorit să păstrez ideea. Şi timp de 3 ani am făcut Atelierul de Folk, marţea de la ora 20.00. Când a apărut criza, inspirat de expresia unei doamne şi prietenă, Ioana Lazăr, am redenumit-o Folk fără mască. În ideea că lumea ascultă de acasa, în siguranţă, fără mască. Ideea cu live-ul pe Facebook a venit pentru că era singurul mod de a fi alături de fani…şi cel mai la îndemână. Plus că se poate şi interacţiona uşor, de fapt continuăm cumva jumătate din felul în care se desfăşura emisiunea de la radio. Deci…era cumva firesc. Transmisiile le făceam deschizând pur şi simplu telefonul şi punând genericul din celălalt telefon, unde era înregistrat. Astfel, eu continuu marţea de la aceeaşi oră, 20.00, pe Facebook, iar sâmbăta pe canalul meu de YouTube: Walter Ghicolescu Official”, explică artistul.

A compus 15 piese în izolare

Izolarea nu a pus piedică inspiraţiei în ceea ce priveşte compoziţia pieselor. De când stă acasă, din 10 martie, Walter a compus aproximativ cincisprezece cântece pe versuri ale diverşilor poeţi. „Aşa au apărut cântece de actualitate: Starea de urgenţă (Cătălin Pilipauţeanu), Izolare în doi (Teodor Morar), „Da, se va termina curând” (Lucian Avramescu), Inimi de Gardă (Teodor Morar) - un cântec manifest, un elogiu adus cadrelor medicale (şi nu numai), care luptă în linia întâi cu acest virus ce a afectat întreg mapamondul. Pe lângă acestea, au apărut şi cântece de dragoste, despre normalitate, despre dragostea care, pâna la urma, ne va salva. Aş aminti, spre exemplu, despre un cântec compus în duminica Floriilor, chiar în direct, E frumos - pe versurile lui Costache Ioanid sau Rugă pentru duminica floriilor (Ion Minulescu).

Toate cântecele apărute în această perioadă sunt postate pe YT şi pe FB, în înregistrări făcute cu telefonul, pentru că atât îmi permite tehnica şi starea în care ne aflăm. Aş spune că, din punct de vedere muzical, mie personal îmi prieşte această izolare! Asta nu înseamnă că mi-o doresc “a la long”…, povesteşte artistul.

Acelaşi lucru îl face şi cu piesele viitorului album, le înregistrează pe telefon şi le postează online. „Pe lângă promovarea cântecelor, încearcă să găsească subvenţionări, atât oficiali, cât şi din rândul fanilor care, dată fiind situaţia actuală, când noi nu mai câştigăm bani, să dorească să ajute prin mici sponsorizări. Altfel spus, îmbin utilul cu plăcutul sau măcar încerc. Ideea unui album scos împreună cu fanii ar fi ceva frumos şi inedit! Oamenii ar putea chiar să îşi aleagă un cântec…pe care să-l susţină financiar (mă refer la cheltuielile de înregistrare). Sper să-mi reuşească, pentru că ţin la acest proiect, dar, momentan, cel mai important este să fim sănătoşi, cu toţii, şi să trecem cu bine peste această perioadă care încă nu se ştie cât va mai dura”, spune Walter Ghicolescu.

Matematică mi-a plăcut să fac de mic

De-a lungul timpului, Walter Ghicolescu a reuşit să îmbine cele două pasiuni ale sale: muzica şi matematica. Deşi pentru unii ar putea părea ciudat, călărăşeanul povesteşte că ambele se completează firesc. Atracţia pentru ştiinţele exacte a avut-o încă din copilărie, iar educaţia muzicală a primit-o de la fratele său mai mare. „De mic aveam în plan să fac matematică, învăţământul este la mine şi o tradiţie de familie. Mătuşi, verişori, părinţi şi fratele, toţi suntla catedră. Am ales matematica pentru că mi-a plăcut. Am şi făcut un liceu de matematică fizică, eram într-o clasă de performanţă la Călăraşi. Eu m-am întors spre poezie şi muzică în facultate, dar matematică mi-a plăcut să fac de mic. Şi nu am fost niciodată şoarece de bibliotecă. Am încercat să înţeleg matematica prin prisma unui om normal şi tocmai de aceea când am ajuns să predau la clasă, am făcut-o firesc. Am încercat să comunic cu cei mici, nu să arunc nişte formule pe tablă şi să plec. Din punctul de vedere al unui matematician, perfecţiunea muzicii este comparabilă cu limita de la plus infinit. Dacă iei o partitură în mână e matematică pură, nu ai voie să pui o virgulă.

În plus, matematica are muzica ei. Eu nu am reuşit să o înţeleg pe toată. Un matematician rus, Lobacevski, a spus că„ nu există domeniu al matematicii, oricârt de abstract ar fi el, care să nu-şi găsească aplicabilitatea în viaţa de zi cu zi. Până şi Eminescu în poeziile lui a folosit matematica. Muzica şi matematica sunt două domenii care se completează într-un mod extrem de frumos, aş spune că muzica este un fel de matematică mai poetică, iar matematica are muzica ei. Ceea ce încerc eu să fac este să păstrez un echilibru între cele două, mai exact să creez o stabilitate între gândirea concretă, realistă, şi idealismul ce se regăseşte în interior”, spune Walter Ghicolescu.

A debutat la Sala Polivalentă

La terminarea liceului, a dat admitere mers la TCM, în Politehnică. A fost o perioadă în care a lăsat chitara în dulap, apoi, spre sfârşitul facultăţii, s-a reapucat serios, cântând aproape în fiecare seara pe malul Dâmboviţei. După absolvire, a continuat activitatea în Călăraşi la Teatru alături de fratele său, apoi a plecat în armată. Am revenit acasă, dar n-am stat mult, ci m-am dus la Iaşi, la Universitate, pentru Matematică. În perioada dintre facultăţi, am intrat şi în Cenaclul Totuşi Iubirea, fostul Flacăra, în atelierele studenţeşti. Mai tarziu, în 2008, aveam să fiu chemat de Adrian Păunescu în marele Flacăra, debutând la Sala Polivalentă.

Dragostea de muzică a moştenit-o de la mama sa care, deşi a avut voce, nu şi-a cultivat-o. „Fratele meu e al doilea artist al familiei, primul fiind mama noastră! Se cânta destul de des în familie, mai ales după ce el s-a căsătorit şi făcea seri de poezie şi folk alături de alţi prieteni. Pe lângă ei, furam şi mă iniţiam. Mai târziu, revenind de la Bucureşti de la prima facultate, am avut foarte multe apariţii, atât pe scena teatrului sau evenimentele de sărbători, cât şi aşa…ad-hoc, vara în parc sau mergând cu colindul. Deja de la an la an, eram aşteptaţi atât de prieteni, cât şi de oficialităţi. Cântam la uşă, pe casa scării. Şi ieşeau mai toţi vecinii să asculte. „Emil Cioran spunea că "muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea". Eu aş adăuga că folkul este durerea ascunsă din rană. Folkul nu înseamnă doar muzică sau doar poezie, una fără cealaltă nu se poate. Am ales folkul pentru că l-am simţit aproape de suflet. Mi s-a spus, în timp, că vocea îmi permite să cânt şi altceva, dar am rămas la folk pentru că aşa simt că pot să mă exprim cel mai bine”, spune Walter Ghicolescu.

„În aceste condiţii nu putem colabora”!

Deşi Călăraşiul se mândreşte cu un artist de talia lui Walter Ghicolescu, s-a renunţat implicarea sa în proiecte culturale în oraşul natal, aşa cum se întâmpla în urmă cu câţiva ani.

"Este adevărat că au fost ani în care am fost prezent la festival, atât în juriu, cât şi în recital, având chiar lansări ale albumelor mele in cadrul acestuia. A nu se înţelege că am fost prezent la toate ediţiile, deşi, după umila mea părere, aş fi putut ajuta atât cu experienţa organizatorică pe care o am, cât şi prin promovarea festivalului în rândul tinerilor folkisti din ţară, cu care ţin legătura. Fiind oraşul meu natal (chiar dacă am plecat de ani buni, buletinul tot pe Călăraşi este), îmi duc cu mine peste tot obârşia, şi da, ar fi o onoare să mă implic în dezvoltarea şi promovarea culturii călărăşene! Se pare însă că, în funcţie de schimbările politice la nivel de Centru Cultural, fiecare vine cu propriile idei, convingeri artistice şi directive trasate pe linie politică! Nu mai departe de ediţia de anul trecut, când am fost exclus pe motivul: „în aceste condiţii nu putem colabora”!", explică artistul.

Walter povesteşte cum s-a petrecut excluderea sa de la evenimentele culturale din oraşul natal: În ceea ce priveşte zilele oraşului, deşi sunt o mulţime de locuri prin ţară unde merg şi cânt, nu s-a pus niciodată problema! Mai există o manifestare de gen, „Noapte albă a muzicii şi poeziei”, organizată tot de Centrul Cultural, a cărei primă ediţie am organizat-o, la rugămintea celor de la Centru, prin Asociaţia Culturală care îmi poartă numele, alături de fratele meu. După aceasta, am fost excluşi total, atât în ceea ce priveşte organizarea, cât şi de pe scena! Deci, despre ce respect sau mândrie vorbim?

Singurul om de cultură (şi cel mai valoros), care ne-a susţinut şi apreciat, a fost regretatul profesor şi om de presa şi televiziune, Sorin Danciu (fostul Director al Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National), care în trei ani la rând, mi-a oferit Premiul Cultural al Anului „10 PENTRU CĂLĂRAŞI”!





Din păcate, odată cu trecerea lui în nefiinţă, au stagnat şi proiectele pe care le aveam împreună cu fratele meu. Sper într-un viitor altfel, aş vrea să cred că această perioadă de reaşezare a lumii şi, implicit, a valorilor, va îndrepta lucrurile ducând către normalitate, spune Walter Ghicolescu.

„a 7- a treaptă“, cel mai recent album

Artistul continuă să creeze în continuare, iar cel mai recent album, „a 7- a treaptă”, a apărut cumva urmând tradiţia de a scoate la fiecare doi ani un nou material (după ce din 2012 până în 2017 apăruseră cinci dintre cele şapte).

"Cred că „se cerea” scos, piesele îşi cereau dreptul la viaţă! Când spun asta mă refer la faptul că mai mult de jumătate dintre ele erau deja înregistrate şi circulau în mediul online, în principal pe canalul meu de YT: Walter Ghicolescu Official! Am mai înregistrat câteva, pâna la paisprezece, asta pentru că fiind al şaptelea material discografic, totul s-a învârtit în jurul acestei cifre, o cifra magică de altfel! Al şaptelea album, „Radio 7” partener media, „a 7- a treaptă” numele, paisprezece cântece împărţite pe copertă în două: “<= 7” si “7<”!

(Când înveţi să numeri până la şapte, realizezi cu bucurie că poţi număra notele muzicale, culorile curcubeului, minunile lumii, zilele săptămânii, piticii din poveste sau...de ce nu, "treptele" Raiului!











Nu e loc de "îndoială", pentru că pe 7 nu îl poţi împărţi cu nimeni şi nimic, la fel cum nici nu-l poţi obţine din ce ai realizat până atunci! El este 7...şi atât; este poziţia echilibrului, indică sensul unei schimbări după încheierea unui ciclu şi pe acela al unei reînnoiri pozitive! Nu ştiu dacă prin acest al şaptelea album am reuşit crearea unei lumi complete, dar te asigur pe tine, ascultătorule, că vei trece alături de mine prin toate vibraţiile pe care sufletul tău le poate percepe!) Walter Ghicolescu", povesteşte călărăşeanul.

Cântecele de pe acest album sunt, în exclusivitate, pe versurile unor poeţi - prieteni, contemporani: Clara Mărgineanu, Corina Herghelegiu, George Mihalcea, Eduard Zalle..). Deoarece unele apăruseră cu ceva timp înainte, albumul nu are o temă anume, precum celelalte, de aceea ascultătorul este trecut prin aproape toate stările posibile, de la filosofie şi introspectie la dragostea de viaţă şi de oameni, deci Iubire şi Viaţă în formele lor complexe.









"Aş mai spune că acest album este cumva un preambul al celui de-al optulea material, pe care l-am gândit înaintea apariţiei acestuia, şi pe care doresc să-l scot în acest an: un album de douăzeci de piese (suntem în anul 2020), pe versurile a doi titani ai culturii: Nichita Stănescu şi Adrian Păunescu. Vor fi câte zece poezii ale fiecăruia dintre ei, un echilibru echitabil, dar şi o provocare pentru ascultători, pentru că piesele vor alterna (una pe versurile lui Nichita, una Adrian Paunescu), asta pentru a schimba starea de la piesă la piesă! Amândoi au „cântat” dragostea, dar fiecare în felul său, cu trăirea şi exprimarea personale, deci şi stările transmise de cântece vor fi diferite... Îmi doresc, dar uite că a venit peste noi această nebunie...care a dat totul peste cap"..., povesteşte Walter Ghicolescu.