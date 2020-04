Coronavirusul la copii. De ce nu fac forme grave şi nu mor, care este explicaţia unui pediatru: Ar trebui cu o armată mică să fii repede invadat

Conform unor studii epidemiologice, aceasta viroză declanşează un răspuns exacerbat al sistemului imunitar. Sistemul imunitar nefiind complet dezvoltat la copii, reacţia este mult mai mică spre neînsemnată, ca răspuns la infecţie.

Asta ar putea explica, spune dr. Craiu, de ce nu fac forme grave şi nu mor. Dar de ce nu fac boala simptomatică dacă au imunitatea mai puţin performantă?! Ar trebui cu o armată mică să fii repede invadat... De ce sunt atât de puţini copii chiar şi în Coreea de Sud sau Germania, ţări ce testează masiv..

Medicul povesteşte în finalul postării de pe pagina sa de socializare o întâmplare din urmă cu câţiva ani, al cărui protagonist a fost, şi care are legătură cu faptul de a fi mic şi de a te reuşi să te strecori în condiţii vitrege.

Iată postarea medicului din Bucureşti:

Câteva vorbe despre numere mici, copii, o maşină verde şi, inevitabil, COVID-19.

Citeam acum o lună un studiu publicat de medicii chinezi in JAMA (The Journal of the American Medical Association) şi comentam despre o descoperire bizară, uşor contraintuitivă... https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130

Wu si McGoogan descriau un raport asupra 72.314 pacienţi din baza de date a Centrului de Preventie a Bolilor din China, având COVID-19.

PRIMUL NUMĂR MIC - 416

Vă rog să reţineti că in toată cohorta de peste 72.000 cazuri doar 416, adică 0.58%, au fost copii cu vârstă până la 10 ani!

Pare foarte ciudat, nu?

M-a frapat acest numar deoarece copiii mici, cu vârstă sub 10 ani, mai ales cei care merg in colectivitate, sunt cei care fac deseori viroze:

1/3 din cazurile de gripă A H5N1 in 2006 conform Influenza Report de Kamps BS Hoffmann C, Preiser W (ISBN 3-924774-51-X)

21% din cazurile de "gripa porcină" diagnosticate in 2009 in New South Wales, Australia

Nu numai că nu sunt mulţi, numeric sau procentual, dar nici nu evoluează sever copiii mici, cu infecţie SARS-CoV-2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppul.24718

Wei Xia si colaboratorii au dovedit, in studiul citat mai sus, că boala COVID-19 pare mai puţin gravă la copil.

ALTE CIFRE

65% din copiii infectaţi au tuse seacă

60% au febră

5-15% din cazuri au avut diverse semne clinice de boală pulmonară (raluri umede, cianoză sau tiraj)

Mă tot gândeam care este explicaţia... Ce este diferit la copil?? Până vom afla cu siguranţă de ce e mai putin sever la copil (care are si imunitate mai putin performantă si respectare mai mică a normelor de prevenţie) va propun să vă imaginaţi urmatoarea imagine:

Noi trei (Eu, Dana si Calin) într-un Tico. Prima noastră masină. Mică, verde de China😂 si aprigă. Trebuia să ajungem la Slănic, Prahova. Dar a nins viscolit toată noaptea şi circulaţia era aproape inexistentă. Nu făceau faţă nici macar masini mari şi grele, la zăpada ingheţată. Aceasta era aşezată, pe şosea, in strat gros, cu 2 rânduri de "sanţuri", câte unul pe fiecare sens de mers, făcute de masinile de deszăpezire.

Cine credeti că mergea voiniceşte?? Evident doar Tico al nostru...

Uneori a fi mai mic poate fi mai bine, in condiţii extreme.