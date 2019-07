SCM Gloria Buzău, debut cu Csikszereda Miercurea Ciuc la debutul în Liga 2

Noul sezon al eşalonului secund la fotbal începe în data de 3 august 2019 şi se încheie pe 30 mai 2020.





Din postura de nou promovată, SCM Gloria Buzău va debuta pe propriul teren, în faţa unui adversar aflat în aceeaşi postură, dar care a solicitat să dispute primul meci în deplasare, este vorba despre Csikszereda Miercurea Ciuc.





Echipa lui Ilie Stan va da de primul adversar de calibru în etapa a patra, atunci când va întâlni, în deplasare, Universitatea Cluj. Un alt duel aşteptat cu sugletul la gură este cel cu rapid Bucureşti.





Gloria Buzău va întâlni formaţia pregătită de Daniel Pancu, în Regie, în etapa a 8-a. SCM Gloria va juca împotriva Petrolului Ploieşti în ultima etapă a turului, pe teren propriu, în data de 23 noiembrie.





Prima parte a sezonului, care are loc în acest an, 2019, se desfăşoară până pe 7 decembrie, atunci când are loc etapa a 21-a, adică a doua a returului. Partea a doua a sezonului debutează pe 22 februarie 2020, cu etapa a 22-a, şi se încheie în jurul datei de 30 mai 2020, odată cu disputarea etapei a 38-a.