Motivul pentru care străbunicile noastre strecurau intenţionat mici greşeli în iile pe care le confecţionau

Străbunicile noastre strecurau intenţionat mici greşeli în croielile lor. Specialiştii spun că una dintre semnificaţiile acestei greşeli de pe iile ţăranilor ţine de legătura omului cu Divinitatea.

”Acest semn despre care ai crede că este o greşeală mama mi-a spus că se numeşte strajă. Fiecare ie are aşa-numita greşeală, dar este o greşeală făcută intenţionat”, spune Cecilia Petrescu, colecţionar de obiecte tradiţionale.

Imperfecţiunea de pe straiele populare era sub forma unei mici cusături pe care o puneau unde nu trebuia sau era altfel colorată decât gama cromatică folosită în material.

Avea rolul de a-i aminti purtătorului să nu fie mândru când îmbracă frumoasa cămaşă, deoarece perfecţiunea nu este pe pământ, ci în ceruri.

”În viaţa satului tradiţional se zicea aşa: femeile considerau ca fiind cel mai mare păcat cel al mândriei. Deci, chiar dacă ţi se părea perfectă, ţi-o lăudau cei din jur, acel amănunt scăpat avea rolul de a-ţi aminti că numai Dumnezeu e perfect. Femeile ştiau să îşi pună acest semn al bunului simţ. Exista această credinţă puternică în Dumnezeu şi că e bine să stai puţin cu capul plecat”, explică Cecilia Petrescu, custodele Muzeului Timpul Omului, din Mânzăleşti.

Pe ştergare apar aceleaşi semne care sugerează imperfecţiunea. ”Poate apărea ca un punct roşu pe un ştergar care conţin griuri sau doar fir auriu pe fond alb. Semnul are şi rol de strajă, deci e al meu, are însă şi însemnătatea că, deşi este foarte frumos, iată, am făcut o greşeală”, spune Cecilia Petrescu.

Zeci de costume populare sunt expuse în Muzeul Timpul Omului, din comuna buzoiană Mânzăleşti. Toate sunt însoţite de poveştile celor care le-au confecţionat sau le-au purtat în urmă cu zeci, chiar sute de ani.