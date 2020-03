Crescătorii de animale dau peste hotare mieii din grajduri, convinşi că în ţară au şanse mici să-i mai vândă

Comerţul cu miei nu mai este de mult o afacere profitabilă pentru ciobanii români. Dacă în timpul anului, fermierii ajung să vândă şi cu 70 de lei mielul viu, măcar în preajma sărbătorilor pascale speră să echilibreze balanţa şi să amortizeze cheltuielile cu creşterea animalelor.

Paştele din acest an va fi unul atipic, dezastruos, spun crescătorii de animale, care au fost cuprinşi deja de un sentiment de nesiguranţă în privinţa ocupaţiei lor. Ei cred că din cauza pandemiei de coronavirus, populaţia va fi mult mai reţinută decât în alţi ani în a cumpăra miei.

”Va fi o mare problemă din cauza acestei crize deoarece românilor nu prea cred că le mai este aminte să umble după carne de miel prin pieţe şi la ţară. Există o incertitudine şi în privinţa posibilităţilor de sacrificare, a abatoarelor. Restricţiile de circulaţie vor ţine şi ele clienţii departe de noi”, spune Ioana Toma, crescător de animale din zona Cilibia, judeţul Buzău.

Unele dintre oile-matcă din stâna Ioanei Toma au fost gestante încă de la intrarea în stabulaţie, au început să fete devreme iar primii miei au luat deja în greutate. Are peste o sută de miei pregătiţi deja pentru vânzare, însă se teme că nu va avea avea cui să-i dea.

”Se anunţa un an foarte bun pentru crescătorii de ovine. A fost o perioadă când s-a vândut mielul în viu cu 15 lei kilogramul, cum nu am mai avut de multă vreme, însă a scăzut odată cu această criză. Cine mai este cu gândul la miel, acum, după ce vezi ce nenorocire e în lume? Dăm telefoane şi încercăm să vindem unor intermediari”, spune Ioana Toma.

Există o cursă contracronometru printre crescătorii de animale în găsirea unor cumpărători cărora să le dea efective întregi de miei. Cu cât trece timpul, cu atât scad şansele să obţină un preţ convenabil. ”Nu vrem să ne îmbogăţim peste noapte dar măcar un preţ în viu la miel de 13 lei ar fi decent. Să sperăm că vor mai fi deschise pieţele arabe, care cumpără în continuare ovine”, spune fermiera din Cilibia.

Perspectivele sunt sumbre pentru toţi crescătorii de animale care au miei în grajduri. Viorel Marin, zis ”Martac”, este unul dintre cei mai mari fermieri din zona Pogoanele. Are 68 de ani, creşte oi de când se ştie dar acum a ajuns să-şi privească afacerea cu neîncredere.

A anticipat criza generată de pandemie şi a început să caute mai devreme cumpărători pentru miei. A reuşit să vândă în urmă cu mai bine de o săptămână cam toţi mieii pe care îi avea în grajd. El crede că, anul acesta, celor care vor să aibă miel pe masa de Paşte le va fi foarte greu să se aprovizioneze.

”Nu o să mai fie miei la discreţie, pentru că fermierii iau un ban grămadă de la aceşti străini care cumpără cantităţi mari. Eu am dat deja 360 de miei, de la 22 până la 30 de kilograme fiecare, mai am câţiva pentru cine o vrea să mai cumpere atunci, şi pot spune că am fost norocos. S-au dat miei şi cu 15 lei kilogramul”, spune Viorel Martac, fermierul din Smeeni.

Crescătorii de ovine care nu vor putea reuşi să vândă mieii intermediarilor se tem că nu vor mai avea cu ce să-i crească dacă perioada de criză se va prelungi. După aceea, spre toamnă, vor fi nevoiţi să vândă cârlanii la preţuri extrem de mici, sub cinci lei, care nu vor acoperi cheltuielile de până atunci.