Crăciunul de după Paşte: la Braşov a nins din nou ca-n poveşti, spre bucuria schiorilor FOTO

Dacă de Crăciun nu am avut noroc de zăpadă, acum, la doar două zile de la Paştele Catolic, la Braşov ninge ca-n poveştile lui Andersen. Începută după ora 6,00 dimineaţa, ninsoarea a acoperit, treptat, întreg Braşovul, mai ales că, după o jumătate de oră, aceasta a devenit abundentă.

Pentru unii, zăpada căzută în această dimineaţă este un blestem, însă, pentru alţii este o binecuvântare. Este cazul administratorilor domeniului schiabil din Poiana Braşov şi al iubitorilor de schi, pentru care zăpada căzută înseamnă prelungirea sezonului în care se pot bucura de acest frumos sport de iarnă, mai ales că, în Poiana Braşov, oricum stratul de zăpadă era de 75 de centimetri în staţiune şi de un metru în Masivul Postăvaru.

„Noi avem o vorbă şi anume că niciun fulg de zăpadă nu cade la întâmplare în Masivul Postăvaru. Ca atare, toată zăpada căzută face ca ciorba noastră să fie şi mai gustoasă, acum, la sfârşit de sezon. Ne străduim să finalizăm cu bine acest sezon, pentru că nu avem scuze să spunem că nu mai vrem să schiem în Poiana Braşov, chiar dacă suntem aproape de capătul puterilor, după un sezon lung şi cu multe provocări. Toată natura a fost de partea noastră, ne-a uşurat grozav de mult munca noastră şi pe noi ne bucură încă ne putem da pe zăpadă proaspăt căzută, în această perioadă a anului în care mulţi se pregătesc de muncile câmpului”, a declarat administratorul domeniului schiabil Poiana Braşov, Dorin Drăgoi.

După ce a nins aproximativ patru ore, din care mai bine de trei ore abundent, atât în oraş, cât şi în staţiune s-a aşternut un strat de cel puţin 25 de centimetri, în timp ce la Vârful Postăvaru aăpada căzută în aceast dimineaţă depăşea 30 de centimetri. Astfel, în Poiană, stratul de zpăadă măsoară acum un metru, în timp ce la vârf se apropie de un metru şi jumătate. Cu toate aceste, administratorii domeniului schiabil nu se aşteaptă la un aflux important de turişti.

„În această perioadă, de obicei mai vin doar împătimiţii acestui sport. Ne aflăm în afara sezonului, puţină lume îşi ia concediu în această perioadă iar cei care vin doar pentru un weekend acum, când suntem aproape la jumătatea lunii aprilie, nu mai sunt atât de numeroşi”, a mai spus Dorin Drăgoi. Cu toate acestea, condiţiile din acest moment din Poiana Braşov sunt excelente, atât ca strat de zăpadă, cât şi ca temperatură.

Nu la fel de bine stau lucrurile în oraş şi în judeţul Braşov. În jurul orei 10, în multe locuri stratul de zăpadă măsura mai bine de 30 de centimetri, fapt care a îngreunat şi traficul. „În orele dimineţii, după 5, aproape la 6 a început să ningă aici, în judeţul Braşov, iar ninsoarea a fost abundentă şi s-a depus un strat de zăpadă de 20-25 de centimetri în doar două ore, iar acum acesta măsoară chiar mai mult. Din cauza aceasta au apărut şi unele blocaje pe drumurile din judeţ şi din întreaga regiune. Noi acţionăm cu 60 de utilaje aici, în centrul ţării, dar este greu să faci faţă la un asemenea val de ninsori”, a explicat purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov, Robert Elekes.

Ca atare, pe toate drumurile din judeţ se circulă în condiţii de iarnă grea. Probleme la această oră sunt pe DN 1, în zona serpentinelor de la Predeal şi pe DN 73 A, în zona serpentinelor de la Râşnov. „Îi rugăm pe şoferi să circule prudent, în continuare, să evite, pe cât posibil, să circule în zonele montane, cel puţin până când se mai domoleşte un pic ninsoarea şi reuşim să să curăţăm bine drumurile. Noi suntem prezenţi peste tot, dar, din păcate, iarna nu vrea să plece încă”, a mai spus Robert Elekes.

Cel mai rău este în municipiul Braşov, unde firma de deszăpezire s-a gândit că iarna nu se va mai întoarce, deşi contractul este valabil până în 30 aprilie. Firma a dislocat utilajele de deszăpezire, iar, deşi prognoza meteo anunţa încă de ieri ninsori abundente, nu s-a gândit că acestea vor fi chiar atât de însemnate.

„Astăzi, firma de deszăpezire nu şi-a făcut treaba. Am constatat cu surprindere, la ora 7:30, când am ieşit pe traseu, că deszăpezirea nu a fost efectuată, aşa cum trebuia. De la 7 şi jumătate la 10 şi jumătate am fost pe străzi, m-am întâlnit cu Poliţia Naţională, Poliţia Rutieră, Poliţia Locală şi am constatat că au fost artere impracticabile, iar, pe drumul de Poiană, unul dintre utilaje s-a defectat. Situaţia nu este deloc una bună şi este 100% vina prestatorului de servicii. La ora 7:30 erau doar 20 de maşini cu lamă care curăţau străzile, iar la ora 10:00 erau 35 de utilaje. Este adevărat că este o vreme cu totul şi cu totul aparte pentru această perioadă, însă, ieri, noi, Primăria, am trimis o notificare către firma de deszăpezire care, în această dimineaţă, ar fi trebuit să intervină cu toate cele 78 de utilaje”, a precizat viceprimarul Braşovului, care a mai spus şi că firma de deszăpezire va fi sancţionată conform contractului.

Din cauza precipitaţiilor abundente căzute în ultimele ore, Serviciul Salvamont - Consiliul Judeţean Braşov anunţă riscuri majore de producere a avalanşelor şi avertizează turiştii să nu se aventureze pe traseele din Masivul Făgăraşului, în următoarele zile. Potrivit echipei Salvamont Oraşul Victoria, drumeţiile în Munţii Făgăraşului trebuie evitate cu orice preţ, deoarece riscul producerii de avalanşe este la cel mai înalt nivel, în urma depunerii unui nou strat de zăpadă, consistent şi instabil.

Mai mult decât atât, riscul de avalanşe se menţine ridicat chiar şi la altitudini mai mici de 1.500 de metri, astfel că iubitorii muntelui sunt sfătuiţi ca, în următoarele zile, inclusiv în weekend, să nu-şi planifice drumeţii în Masivul Făgăraşului.

