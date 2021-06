Mihai Tudose, la podul suspendat peste Dunăre:„La Brăila se scrie istorie!”

„La Brăila se scrie istorie. Mulţumesc tuturor brăilenilor care au crezut în acest proiect, precum şi tuturor celor care au pus umărul la realizarea lui”, a scris europarlamenatul PSD, Mihai Tudose, pe FB.

Orban: „Recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, în timpul unei vizite pe şantierul podului peste Dunăre, la Brăila, a afirmat că recunoaşte, spre deosebire de alţii, intervenţia fostului premier Mihai Tudose în proiectul podului suspendat.

„Când am fost ministrul Transporturilor, dacă vă aduceţi aminte, noi am predat documentaţia tehnico-economică la Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean Brăila, care până la urmă nu s-au înţeles. Aici eu recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii. Într-adevăr, a avut o intervenţie extrem de benefică şi de utilă. Mă aflu astăzi în vizită pe şantierul podului, o investiţie vitală pentru această zonă. Mă bucur să văd progres”, a declarat Ludovic Orban, într-o vizită recentă, pe şantierul podului peste Dunăre.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri.

Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).

Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.