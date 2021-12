Cine este celebra Mona din piesa trupei Azur. Nelu Vlad, detalii inedite despre matematica din spatele melodiilor VIDEO

Nelu Vlad, solistul şi fondatorul trupei, a vorbit despre noul său album, care se lansează în 1 decembrie, despre munca depusă pentru a duce Azur acolo unde este acum, despre prima sa carte autobiografică, despre primele concerte din perioada comunistă, precum şi despre povestea celebrei piese „Se mărită Mona”.

Noutate şi recapitulare în albumul: „Mai întoarce Doamne roata”

Trupa Azur a fost înfiinţată în 1977, după un şir de evenimente care l-au adus pe Nelu Vlad în punctul în care a trebuit să se gândească la un nou mod în care să-şi întreţină familia.

Proaspăt exmatriculat din Şcoala de ofiţeri de Miliţie (actuala Academie de Poliţie), cel ce urma să devină solistul şi fondatorul trupei Azur şi-a investit bursa de studiu pe care a strâns-o în instrumente muzicale la care a învăţat să cânte singur. Au urmat repetiţii în garajul său, formarea repertoriului şi participarea la diferite concursuri la restaurante, pentru a găsi o scenă unde oamenii să-i asculte.

La 45 de ani de Azur, Nelu Vlad se miră de succesul şi de relevanţa pe care încă o au pe piaţa muzicală din România, iar în această perspectivă a ales să lanseze un nou album, cu melodii înregistrate profesional, respectând toate rigorile artistice.

„Am zis că după atâta activitate trebuie să rămână undeva cele mai bune piese, la un standard artistic adecvat, cu un studio puternic. Aşa că le-am făcut cum trebuie pe toate, le-am grupat într-un număr de 39 de piese, astfel încât acestea să rămână punctul cel mai solid din carieră. Restul pieselor probabil se vor şterge în timp, însă vor rămâne acestea care sunt la un nivel artistic înalt. Bine imprimate, corectate muzical şi artistic şi care au o valoare pentru muzica folclorică”, a precizat solistul şi fondatorul Azur.

Noul album al lui Nelu Vlad, „Mai întoarce Doamne roata”, care se lansează în 1 decembrie, va găzdui atât piese vechi, consacrate, care au adus succesul Azur, cât şi piese noi, pentru un suflu proaspăt.

„Acest album pe care l-am oferit Rotonului cuprinde şi o sinteză a celor mai bune piese din repertoriul meu, piese de petrecere, de viaţă, satirice”, a explicat Nelu Vlad.

Nelu Vlad nu se opreşte aici când vine vorba de surprize, aşa că pregăteşte şi un număr de patru videoclipuri care să încununeze munca depusă pentru noul album.

„Azur, mon amour”: o carte autobiografică despre o viaţă de artist fără studii muzicale

Noul album nu vine singur, ci alături de o carte la care Nelu Vlad a scris timp de patru ani, nu pentru că ar fi stufoasă, ci pentru că viaţa sa încă este plină de evenimente interesante, aşa că de-a lungul timpului a tot adăugat în ea.

„Cartea am început să o scriu în urmă cu vreo patru ani, însă evenimentele curgeau, iar lucrurile se schimbau în bine pentru formaţia Azur. Eu tot timpul am crezut că o să rezistăm 10 ani, 15 ani, poate 20, dar nu 45 de ani, iar în ultimii şapte ani să avem din nou o creştere pe care n-am visat-o şi la care n-am sperat niciodată. Au apărut evenimente importante, relaţii cu diferite persoane din ţară şi de peste hotare şi am mai adăugat câte ceva”, a mai spus solistul casei de discuri Roton.

„Azur, mon amour” spune povestea lui Nelu Vlad, povestea trupei, a provocărilor prin care au trecut, cât şi a evenimentelor interesante la care au participat. Pentru a intra cu adevărat în viaţa lui Nelu Vlad şi pentru a înţelege ce a înseamnă Azur, acesta a adăugat fotografii din arhiva personală, strânse de-a lungul timpului.

Nelu Vlad spune că autobiografia sa nu o să fie o povară pentru cititori, plină de filosofii şi descrieri, ci va fi uşor de citit, iar odată începută nu va fi lăsată din mâini timp de patru – cinci ore.

„Artistul trebuie să aibă în primul rând un suflet deschis, să nu mintă şi să caute să captiveze atenţia cititorilor cu realităţi pure. Eu aşa am făcut. Am făcut o sinteză a activităţii mele, în aşa fel încât într-o perioadă de patru – cinci ore cartea poate fi citită. Are ataşată o serie de fotografii interesante, cu mai multe personalităţi din ţară. Cred că omul nu se va plictisi, nu o va lăsa din mână până nu o va citi. Nu îmi plac filosofiile, mai ales când vin din partea artiştilor. Ori demonstrezi că eşti artist ori filosof, sociolog sau psiholog. Eu m-am referit la viaţa mea, de unde am pornit, câteva pagini despre copilărie, câteva pagini despre şcoală, iar eu zic că omul nu o să se plictisească. E numai bună pentru un artist”, spune Nelu Vlad.

„Azur, mon amour” este despre timp, dorinţă şi dedicare. Cartea este povestea lui Nelu Vlad, de la începuturi şi până la succesul cunoscut prin intermediul trupei pe care a fondat-o.

„Am ales titlul acesta pentru carte pentru că Azur este trupa pe care am înfiinţat-o în 1977, chiar dacă mulţi ne luau în glumă. Am crescut-o, am îngrijit-o, am păstrat-o cu lacrimi, cu bucurii, pentru că nu este uşor să păstrezi o trupă 45 de ani. Este extrem de greu, pentru că unii pleacă de-a lungul timpului, din diferite motive, şi tot timpul tu trebuie să găseşti rezolvări, iar asta înseamnă să-ţi pui familia în derută, pentru că a avea grijă de familie este una, a avea grijă de o trupă ca Azur este alta, chiar dacă a devenit o a doua familie. Eu am reuşit să le ţin pe amândouă”, a mai spus acesta.

Primele apariţii ale Azur în faţa oamenilor

Primii cinci ani de la înfiinţarea trupei se pot rezuma la studiu într-un garaj. Trupa se aduna acasă la Nelu Vlad unde, în garaj, repeta, învăţa şi construia repertoriul care urma să fie atât de iubit de oameni. Ulterior, începând cu 1982, când lucrurile au început să se aşeze şi pentru ei, au decis să participe la concursuri pentru a cânta în restaurantele din Brăila.

„Am făcut repertoriul şi ne-am dus şi noi la un concurs. Pe atunci se făceau concursuri pentru restaurante, pentru că toate aveau orchestră angajată şi chiar plătită mai bine decât oamenii din câmpul muncii. Şi ne-am prezentat şi noi la concurs. Bineînţeles că eram cei mai proşti de acolo, cei mai amărâţi. Erau trupe foarte bune. După examinare, şeful restaurantului Rubin m-a chemat în birou şi mi-a spus că, deşi am fost cei mai slabi, a decis să ne aleagă pe noi. La două luni de la angajarea noastră acolo, restaurantul Rubin a devenit cel mai popular din oraş. Nu a mai durat mult şi am scos şi prima înregistrare, apoi au venit imediat şi impresarii şi ne-au luat prin concerte”, îşi aminteşte solistul trupei Azur.

Şi, totuşi, Azur nu era singura trupă din industria muzicală din România, chiar dacă vorbim de perioada comunistă, însă a reuşit să cucerească oamenii aşa cum nicio altă trupă de muzică lăutărească, folclorică nu a mai făcut-o. Nelu Vlad spune că succesul lor a avut şi are legătură cu autenticitatea. El a fost dintotdeauna Nelu Vlad şi nu a vrut să copieze niciun mare artist al vremii, chiar dacă acesta era trendul la momentul respectiv:

„Motivul pentru care noi am ajuns atât de repede la inimile oamenilor a fost că am avut compoziţii proprii, eram diferiţi. Eu am analizat momentul când m-am apucat de muzică şi mi-am dat seama că dacă erau atunci la modă Benone Sinulescu cu Irina Loghin şi Dolănescu cu Maria Ciobanu, toţi vor cânta ca ei, însă eu mi-am făcut repertoriul meu.”

Azur şi trecerea prin diferite regimuri politice. Democraţie vs. comunism

Înfiinţată în 1977 şi încă prezentă în peisajul muzical din România, trupa Azur a reuşit să se adapteze diferitelor regimuri politice prin care a trecut România. Azur au fost iubiţi în comunism şi sunt iubiţi şi acum, însă Nelu Vlad spune că, totuşi, acum simte că sunt cu adevărat lăsaţi să fie aşa cum sunt.

„Din punct de vedere artistic, deşi atunci a fost o perioadă fantastică, o perioadă în care nu realizam şi nici nu prea ne interesa de ce veneau zeci de mii de oameni la spectacole, chiar dacă venea şi poliţia şi armata, lucrurile sunt mai bune acum. Relaţiile noastre artistice cu presa, cu televiziunea, cu publicul sunt mult mai bune”, spune Nelu Vlad.

De asemenea, acesta a vorbit şi despre modul în care s-a schimbat publicul de-a lungul timpului:

„Înainte cântam într-o anumită zonă culturală, iar acum cântăm într-o cu altă zonă, ceea ce m-a determinat să spun că adevărata consacrare a formaţiei Azur a venit în ultimii 10 ani. 10 ani în care am scăpat de criticile ziarelor, de criticile televiziunilor şi am fost agreaţi ca o trupă plăcută, care trebuie lăsată în pace, în voia ei.”

Procesul creativ şi matematica din spatele pieselor

Compoziţiile proprii stau în identitatea trupei Azur. Mai mult, Nelu Vlad, un om fără studii muzicale, a pornit la drum în cariera sa cu gândul să fie autentic, chiar dacă urma să intre într-o zonă a folclorului. Melodiile sunt compuse de el şi are în portofoliu un număr impresionant de peste 500 de piese scrise.

„Mulţi spun că folclorul nu se compune, uite că eu, după atâţia ani, scriu melodii. E adevărat că poate nu sunt folclorice 100%, dar se pot încadra la muzică populară, la muzică de petrecere. Se spune că folclorul se culege. Uite că eu nu l-am cules, nu am fost la nicio comisie, la nicio şcoală de muzică, n-am câştigat niciun premiu. Eu le scriu aşa cum le aud, cum le simt şi cum le înţeleg. Totul fac în minte, iar apoi înregistrez cu reportofonul, fac o linie pe pian, chem formaţia şi le asamblăm”, a mai precizat solistul trupei Azur.

Când vina vorba de piese, deşi o condiţie importantă este să le simtă, Nelu Vlad apelează deseori la matematică în compoziţiile sale, mai ales atunci când vine vorba de titluri.

„Când am ales numele de Azur, am vrut să aleg un nume scurt, cât se poate de uşor de reţinut şi sonor. Am reuşit. Toată lumea ştie mai mult de Azur decât de Nelu Vlad. La fel şi cu piesele. Nu este o inginerie. Am observat atracţia ascultătorilor când vine vorba de nume de fete, mai ales atracţia tineretului. Să îi atragi, trebuie să spui un nume de fată. Scurt şi frumos. Mona”, explică solistul.

Simplitatea din spatele pieselor, matematica titlurilor şi compoziţia au ajutat la creşterea popularităţii Azur. Totuşi, unele piese s-au dovedit mai populare decât altele.

„Cu Mona a fost o nebunie. Într-o zi am făcut un calcul. Ea ţine 5 minute, iar la fiecare eveniment din viaţa mea o cântam de minimum două ori, dar erau cazuri în care o cântam şi de 10 ori. Dar punem aşa, de două ori, înmulţit cu 4.000 de concerte, 2.000 de nunţi şi cu 15 ani de cântat în restaurant. Am calculat şi am ajuns la suma de 34 de zile în care am cântat doar melodia asta”, a mai spus Nelu Vlad.

Studii în Chimie

Nelu Vlad, cu o specializare în Chimie, a ales, în perioada comunistă, să meargă la Şcoala de ofiţeri de Miliţie (actuala Academie de Poliţie), unde statul era cel care te întreţinea la studiu. Ulterior, a fost exmatriculat, aşa că a luat hotărârea să îşi înfiinţeze o trupă, pentru a putea să îşi întreţină familia.

Cu banii pe care i-a obţinut la şcoala de Miliţie, din burse, în 1977 şi-a cumpărat instrumente muzicale, mai exact două chitare, tobe şi acordeon, şi a pus bazele Azur. Autodidact, Nelu Vlad a învăţat să cânte la instrumente, a învăţat să compună şi a făcut primii paşi în ceea ce avea să devină o adevărată carieră.

Trupa Azur are zeci de albume lansate şi este considerată prima formaţie care a tratat maneaua lăutărească. Printre cele mai populare melodii se numără „Se mărită Mona”, „Regina nopţii”, „Mai întoarce Doamne roata” şi „În staţie la Lizeanu”.

