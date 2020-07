Semiramida, tânăra de etnie romă care a învins prejudecăţile. „Sunt pasionată de meseria de educator, iubesc copiii“

Mirabela Pâslaru predă, de trei ani, la Şcoala Gimnazială Numărul 1 din comuna Cristeşti, judeţul Botoşani, şi spune că nu şi-ar dori să profeseze nicăieri în altă parte decât la ţară. În ciuda prejudecăţilor şi a rasismului cu care spune că s-a luptat adesea, Mirabela spune că a reuşit să câştige respectul întregii comunităţi mai ales prin pasiunea pentru meserie, cunoştinţele didactice, dar şi prin „lipiciul“ pe care-l are la copii.

„Eu sunt efectiv pasionată de meseria de educator. Iubesc copiii şi puritatea lor. La serviciu sunt în largul meu, acolo mă simt cel mai bine, printre copii. Părinţii ştiu că sunt de etnie romă, nu aş ascunde niciodată asta, dar sunt foarte bine primită. Evident, există prejudecăţi în societate, dar am demonstrat că sunt bine pregătită indiferent de etnie şi cred că a contat şi relaţia pe care o am cu cei mici. Şi eu şi ei abia aşteptăm să înceapă o nouă zi de jocuri, cântece şi activităţi din care avem toţi ce învăţa. Cred că faptul că am ajuns să ne cunoaştem a şters bariera prejudecăţilor. Am văzut la comunităţile unde sunt români şi romi care învaţă împreună. Se cunosc şi ajung să se accepte“, spune Mirabela Pâslaru.

„Am crezut în visul meu“

Mirabela Pâslaru a visat mereu să devină educatoare. Din copilărie îi învăţa pe ceilalţi copii cântece, jocuri şi mai apoi, la vârsta şcolară, „le preda“ română şi matematică. „Eu am crezut în visul meu. Deşi din fragedă copilărie am trecut prin tot ce trece un etnic rom asumat, rasism, umilinţă, discriminare. Trebuia să demonstrez constant că pot mai mult decât trebuia şi să înlătur orice prejudecată, orice suspiciune. Unii abandonează poate lupta, dar eu asta am vrut să fac, asta am făcut“, spune Mirabela Pâslaru.

Absolventă a Liceului Pedagogic, la clasa de educatori şi învăţători, tânăra romă s-a înscris apoi la „Ştiinţele Educaţiei“, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. S-a format permanent, dorind să se pună la curent cu cele mai noi tendinţe şi practici educaţionale. „În domeniul acesta trebuie să fii la curent cu tot ce este nou şi mai ales în pas cu fiecare generaţie în parte, pentru a profesa eficient. Eu am fost întâi profesor de limba romani, apoi mediator şi în ultimii trei ani m-am axat pe meseria de profesor pentru învăţământul preşcolar”, explică Mirabela.

Educaţia, cheia succesului

Tânăra educatoare este convinsă că oricine poate reuşi, indiferent de etnie sau statut social, condiţia principală fiind însă voinţa şi suportul familiei. „Toţi putem, avem nevoie de o mare dorinţă de a reuşi, voinţă, dar şi de suportul familiei. Fără susţinerea familiei este foarte greu, aproape imposibil pentru un copil să reuşească. Acolo sunt modelele pe care el le urmează, indiferent de etnie. Eu am avut oportunităţi, modele familiale pozitive. Am fost sprijinită de familie pentru a mă forma, pentru a înfrunta orice obstacol. A contat enorm”, spune educatoarea botoşăneancă.

Mirabela( stânga imaginii) alături de copiii de la grădiniţă FOTO Mirabela Pâslaru/Facebook

Tocmai de aceea, Mirabela îi sfătuieşte pe toţi tinerii romi să nu renunţe la şcoală, orice s-ar întâmpla. „Să se ţină de şcoală, indiferent de obstacole, chiar dacă sunt multe şi sunt grele. Să aibă voinţă să-şi finalizeze studiile. Cu educaţie, studii, vor avea alte oportunităţi, va fi mult mai bine”, adaugă tânăra. De altfel, consideră Mirabela, în general, în societatea românească nu se pune accentul cuvenit pe educaţie. „Educaţia ar trebui să fie prioritară în societatea noastră. Din păcate, nu se întâmplă aşa şi se vede asta, mai ales în mediile defavorizate. Sunt mulţi factori. Dar cred că autorităţile ar trebuie să ofere mai multă importanţă educaţiei”, precizează botoşăneanca.

„Am fi cinici să pretindem performanţă unui copil obosit şi flămând“

Mirabela Pâslaru spune că tocmai în comunităţile defavorizate, în special comune şi sate sărace, statul nu intervine eficient pentru a oferi o şansă acelor copii prin intermediul educaţiei. „Sunt medii defavorizate cu probleme socio-economice grave. Aceea ar trebui să fie prioritatea în domeniul educaţional. Este un cerc vicios din care se poate ieşi cu multă implicare. În mediul rural, copiilor le este greu să ajungă la şcoală kilometri întregi pe jos. Am fi cinici să pretindem performanţe unui copil obosit şi flămând“, spune Mirabela, menţionând că alţi factori ar fi abandonul şcolar, dar mai ales lipsa cadrelor didactice calificate. „Cei mai mulţi nu-şi doresc o carieră în mediul rural, ci vor acel post doar din lipsă de opţiuni. Mulţi pleacă după primul an”, conchide Mirabela Pâslaru.

