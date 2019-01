Un român, cel mai tânăr angajat al Ministerului Economiei din Franţa

Mădălin Dan Pavel (23 de ani) este un bistriţean care a terminat anul trecut, şef de promoţie, cursurile Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Tânărul vorbeşte trei limbi (engleza, franceza şi rusa) şi a fost acceptat tot anul trecut la masterat la Universitatea Paris Diderot, unde se specializează în industria limbii şi traduceri specializate.

În paralel, Mădălin a început şi Facultatea de Drept, în cadrul universităţii Paris II Pantheon Assas. Tânărul intenţionează să se specializeze într-o profesie foarte nouă în Europa: jurist –lingvist, o nişă care începe să se dezvolte şi să aibă nevoie de specialişti cu dublă specializare.

Admiterea la masterat a venit însă cu o altă provocare pentru tânărul din Bistriţa. Întrucât facultăţile cer o aplicare directă a cunoştinţelor acumulate la studiile post-universitare, Mădălin a trebuit să îşi caute un job. Ministerul Muncii francez a pus la punct un sistem care le cere studenţilor la masterat să muncească pe parcursul studiilor. Studenţii pot să muncească în instituţii sau în firme private, contractul fiind pe un an de zile. Sistemul presupune o alternanţă – studenţii petrec o săptămână la muncă, una la facultate. Au statut de salariaţi şi sunt plătiţi cu salariul minim pe economie, care depăşeşte 1.000 de euro.

Acceptat din prima de două ministere

Astfel, prin septembrie, tânărul a participat la o bursă a locurilor de muncă organizată la facultate şi a fost acceptat de două ministere, pentru departamentul lor de traduceri. Este vorba despre Ministerul Economiei şi Ministerul de Externe din Franţa.

La masa Ministerului de Externe a ajuns din greşeală şi, deşi nu a îndeplinit criteriile, oficialii francezi l-au acceptat şi i-au oferit un job. Mădălin a ales să muncească însă la Ministerul Economiei, fiind cel mai tânăr angajat din instituţie.

„Eu nu văd la distanţă şi nu am văzut că pe masa lor scrie Ministerul de Externe, am crezut că scrie altceva. M-am pus la masă şi le-am zis că nu am văzut foarte bine ce instituţie sunt şi că nu corespund criteriilor. Au spus: «Rămâi totuşi să discutăm» şi m-au întrebat când aş fi disponibil pentru un interviu. Am avut surpriza să mă cheme la interviu şi să fiu acceptat, chit că nu ştiam limbile cerute de ei“, povesteşte Mădălin.

Momentan, în Ministerul Economiei din Franţa bistriţeanul este „terminolog“ şi se ocupă foarte puţin şi de traduceri, când vine vorba despre documentele şi citaţiile trimise românilor care îşi desfăşoară activitatea în Franţa. Practic el găseşte termeni echivalenţi în engleză din franceză, în franceză din engleză, în română din franceză sau invers. Acest lucru presupune studierea şi înţelegerea termenilor, dar uneori şi „inventarea“ unora noi.

Tânărul urmează un masterat, o facultate şi munceşte şi în Ministerul Economiei FOTO: Arhivă Personală

Românul spune că pentru francezi e foarte important să nu-şi piardă identitatea şi să-şi îmbogăţească în permanenţă bazele de date. Fiecare minister are propriul departament de traducere şi terminologie, iar Guvernul a pus pe picioare inclusiv un institut de îmbogăţire a limbii. Toate documentele oficiale folosesc termeni transpuşi din alte limbi. Francezii au propriul termen pentru orice, până şi când vine vorba despre expresii adoptate de alte popoare, cum este şi „fake news“. Practic oficialii trebuie să „inventeze“ termeni noi pentru a nu prelua cuvânt cu cuvânt expresiile din alte limbi.

„Nu e ca şi cum aş inventa toată ziua cuvinte. «Inventat» se referă mai mult la transpunerea unor termeni dintr-o limbă în alta. Cum e de exemplu «Tribunal de Poliţie». În română nu există termenul acesta, instituţia aceasta, iar omul la care ajunge documentul respectiv trebuie să înţeleagă despre ce e vorba. Atunci ne uităm la atribuţiile unei jurisdicţii în România care seamănă cu «Tribunalul de Poliţie». Dacă nu există expresia şi nu ai cum să o transpui, termenul e tradus cuvânt cu cuvânt şi explicăm în paranteze despre ce e vorba“, completează tânărul.

