Date statistice „fierbinţi“ pe care nu le-ai ştiut despre sex

Fascinează, dezgustă şi este studiat de sute de ani. Sexul este obiectul cercetărilor de decenii.

Factretriever.com vă prezintă rezultatele studiilor şi cercetărilor care au avut în centru relaţiile sexuale:

- Cuvântul clitoris provine din greacă şi înseamnă „divin”

- Studiile arată că persoanele care sunt căsătorite se masturbează mai des decât cele singure.

- Femeile cu studii superioare sunt mai deschise spre sexul oral.

- Asfixierea erotică cauzează anual între 500 şi 1.000 de decese pe an.

- O partidă de sex pe săptămână scade riscul de boli cardiace (30%), infarct (50%) şi diabet (40%), în cazul bărbaţilor. Studiile arată că bărbaţii activi din punct de vedere sexual au mai multe şanse să treacă de 80 de ani.

- Statisticile arată că 1 din 5 americani a avut parte de sex la locul de muncă.

- Aroma vinului excită atât femeile, cât şi bărbaţii.

- Mulţi cercetători consideră pielea cel mai mare organ sexual şi creierul - cel mai puternic.

- Locul preferat al americanilor pentru sex, după dormitor, este maşina.

- Recordul la cei mai mulţi parteneri în timpul cel mai scurt îl deţine Lisa Sparxx, care a făcut sex cu 919 bărbaţi în doar 24 de ore. Se întâmpla în 2004.

- Grecii fac sex cel mai des, de 164 de ori pe an. Următorii sunt brazilienii, cu 145 de ori pe an. Media este de 103 partide de sex pe an.

- În medie, o persoană petrece 336 de ore sau 14 zile din viaţa sa sărutându-se.

- O partidă de 30 de minute de sex te ajută să arzi 200 de calorii.

- Femeile care fac sex cel puţin o dată pe săptămână au un ciclu menstrual regulat.

- Orgasmul la bărbaţi durează în medie 6 secunde. În cazul femeilor, acesta poate dura şi 20 de secunde.

- Cei mai buni amanţi ar fi spaniolii, brazilienii şi italienii, la polul opus situându-se germanii, englezii şi suedezii.

Sursa: factretriever.com

