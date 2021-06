Bistriţeanul ajuns la 17 ani în elita mondială a jucătorilor de GO. „E cel mai uşor joc din lume, dar îţi ia o viaţă să-l înveţi”

Denis Dobraniş este elev la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” din municipiul Bistriţa, iar pasiunea sa este Go-ul, un joc popular în Asia, continentul unde acest joc a devenit aproape o religie: se studiază în şcoală, se dau doctorate în el, iar cei care fac performanţă sunt angajaţi în funcţii de conducere ale marilor companii deoarece se consideră că sunt oameni cu sclipiri de geniu, disciplinaţi şi buni strategi.



Până acum a participat la peste 160 de concursuri naţionale şi internaţionale reuşind să se califice de trei ori la Mondialele de GO: Malaiezia (2014) - locul 7 la categoria sub 12 ani, Thailanda (2017) - locul 11 la categoria sub 16 ani şi Rusia (2021) – locul 15 mondial la categoria Adulţi, cea mai importantă competiţie şi cea mai puternică la care a participat până acum.



Este singurul român în clasamentul mondial (adulţi) şi singurul jucător din lume care nu a împlinit 18 ani şi participă la mondiale. Este multiplu campion naţional la GO, campion european şi are în palmares zeci de alte premii cucerite la diferite competiţii. La doar 16 ani a devenit campion naţional la adulţi.



Denis a început să joace GO la patru ani datorită fratelui său mai mare, Darius, care învăţase acest joc la orele opţionale de la şcoală. „Jucam zilnic zeci de partide, inclusiv acasă, unde tata a învăţat şi el să joace pentru a-l mai lăsa să respire pe fratele meu, pe care îl terorizam şi îl rugam să joace cu mine partide fără număr. GO-ul mă cucerise în totalitate”, spune Denis.



Denis şi prof. Teodor Vîrtic - diplomă de excelenţă pentru participarea la Mondialele de GO, 2015

La Palatul Copiilor din Bistriţa, acolo unde era un Club de GO îndrumat de profesorul Teodor Vîrtic, fraţii Dobraniş au fost iniţiaţi în tainele acestui joc. Denis, copilul de 4 ani, intra primul la întâlnirile clubului şi pleca ultimul, iar de multe ori profesorul era cel care-l ducea acasă.

Lecţia de GO este o lecţie de viaţă

GO este mai mult decât un simplu joc, este o lecţie de viaţă cu care ne întâlnim zilnic. „Diferenţa e că pe tabla de joc soluţia trebuie să o dau într-un timp limitat şi lucrul acesta m-a făcut să învăţ ca şi în viaţa reală să caut soluţii rapide pentru a putea merge mai departe”, spune Denis.



Jocul de GO este pentru tânărul bistriţean un mod de viaţă altfel, unic şi special. A intrat în universul lui la patru ani, iar acum nu îşi poate închipui un viitor fără el. Denis descrie jucătorul de GO ca fiind o persoană cu o inteligenţă peste medie, pasionat de logică şi matematică, înzestrat cu imaginaţie şi cu o răbdare foarte bună.



„Eu joc pentru că iubesc acest sport din tot sufletul. Victoriile sau eşecul sunt importante pentru mine doar în competiţiile mari, când se stabileşte o ierarhie în urma lor. În rest, în mare parte din partidele pierdute am învăţat cel mai mult, recapitularea fiecăreia dintre ele m-a făcut să înţeleg unde am ales greşit. Exact ca în viaţă, niciodată nu ne întoarcem la sursa unei victorii, ci doar la cauza eşecului”, explică Denis.



Darius şi Denis Dobraniş - Medalie de Bronz la Campionatul European de GO pe Echipe, Ucraina, 2018

În fiecare zi se antrenează câte trei sau patru ore, în funcţie de timpul pe care-l alocă şi studiilor liceale. Anul viitor, după Bacalaureat, vrea să urmeze Informatica la o facultate din Cluj-Napoca. Timp de 11 ani a făcut şi dans sportiv, fiind campion naţional de trei ori.

Mai cunoscut în lume, decât în România

Denis Dobraniş este cu mult mai cunoscut în ţările unde GO se joacă la un nivel înalt decât în România. Este invitat la diferite competiţii de elită, a fost invitat în studiouri de televiziuni care sunt dedicate acestui joc (Japonia), a fost invitat chiar să se mute acolo pentru doi ani ca să înveţe şi mai bine tainele GO-ului alături de mari maeştri.



Denis, 11 ani - campion European la GO, Zandvoort Olanda, 2015 - arhiva personală

„În general, în România, jocurile minţii nu şi-au găsit un loc bine delimitat între sporturile tradiţionale, chiar dacă GO-ul este regele sporturilor minţii. În ţările Asiei, elevii loturilor naţionale de matematică, performează şi în acest sport, fapt ce le aduce un plus de performanţă la olimpiade”, spune tânărul.



Fraţii Dobraniş şi-au făcut prieteni în lumea GO-ului peste tot în lume. Sunt apreciaţi şi respectaţi pe toate continentele.



Denis (14 ani), partidă demonstrativă în Tokyo, în faţa unei jucătoare profesioniste Ueno Asami 2 Dan Pro, posesoarea unui titlu Women's Kisei. Evenimentul a fost televizat în întregime de IGO Soghi Cable Channel

„Motivele pentru care un om ar trebui să joace GO sunt multe: dezvoltă imaginaţia şi logica, te învaţă ce înseamnă răbdarea, fortifică creierul şi, cel mai important, te învaţă să pierzi decent”, spune Denis.

Cum se joacă GO

„Jocul de GO este cel mai uşor joc din lume, dar îţi ia o viaţă să-l înveţi. GO este războiul în care nu curge sânge datorită strategiei, victoria sau eşecul sunt evidente, fără drept de apel”, explică tânărul.



Denis Dobraniş la campionatul modial de GO, Rusia 2021 - foto arhiva personală

Jocul de GO este un joc de strategie ce se desfăşoară pe o tablă pătrată cu un caroiaj format dintr-un anumit număr de linii. Dimensiunile uzuale ale tablei sunt de 9x9, 13x13 sau 19x19 linii, ultima fiind dimensiunea oficială în turnee. O mutare la GO se face prin plasarea unei pietre pe o intersecţie a liniilor tablei. Aceasta diferenţiază GO-ul faţă de ceea ce se obişnuieşte la alte jocuri cum ar fi şahul.



În timpul unei partide de GO, una sau mai multe pietre pot fi capturate dacă sunt înconjurate complet de pietre adverse, adică prin umplerea tuturor punctelor libere din jurul lor. Scopul jocului de GO este cucerirea unei părţi de tablă, a unui teritoriu mai mare, decât oponentul. Părţile cucerite sunt formate din pietrele plasate pe masă plus pietrele care ar putea fi adăugate în siguranţă, adică în interiorul propriilor ziduri.



„Nicio partidă nu seamănă una cu alta. Sunt unice, iar mutările sunt infinit de multe. GO-ul este spectaculos, este un univers în alb şi negru, liniştit, plin de inteligenţă, în care imaginaţia şi concentrarea depăşesc limite imaginabile”, conchide Denis Dobraniş.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Românca implicată în salvarea bolnavilor de COVID-19 din SUA. „Folosim inteligenţa artificială pentru a şti de cât oxigen are nevoie un pacient“

Singurul cal campion mondial din istoria ecvestră a României. „Un învingător cu un caracter deosebit şi un suflet foarte bun“