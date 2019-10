Procurorul care anchetează moartea pădurarului din Maramureş: „E exclusă povestea cu mafia lemnului“. Cum este contrazis flagrant de realitatea din teren

„Este exclusă în acest caz povestea cu mafia lemnului. S-a stabilit cert că la locul incidentului au fost doar două persoane împreună cu pădurarul, iar deocamdată nu se poate formula o acuzaţie in personam. Dar pentru ceea ce s-a început urmărirea penală, de la început, şi din această cauză dosarul a fost exclusiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi nu are nicio legătură cu Târgu Lăpuş, este faptul că acolo noi am bănuit că a fost un ultraj. Respectivul pădurar a fost în exerciţiul activităţilor de serviciu, este o persoană care îndeplinea autoritatea de stat şi am bănuit că a fost agresat şi în urma agresiunii s-a întâmplat decesul. Acum trebuie să vedem dacă varianta pe care noi am bănuit-o de la început se confirmă sau nu”, a declarat pentru Adevărul, Bogdan Gabor, prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Gabor a mai declarat că se poate stabili cu certitudine existenţa altor 2 bărbaţi în pădure, în momentul conflictului, în afara pădurarului Liviu Pop.

Referitor la numărul de persoane pe care Liviu Pop le-a văzut ultima dată în viaţă, localnicii făceau referire la 3 bărbaţi, unul dintre aceştia fiind Nelu Petrişor Giurgiu, finul prim-procuroarei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, un altul zis Iacobanu şi căruţaşul care transporta lemnele. De frica acestor bărbaţi, localnicii vorbesc cu jurnaliştii despre moartea pădurarului cu o singură condiţie: să nu le fie publicat numele.

De frica acestora, şi familia lui Liviu Pop trăieşte în neputinţă. Mama pădurarului spune că nu are nicio informaţie din partea procurorilor şi că n-a fost căutată până acum de poliţişti. Femeii îi este frică de o eventuală răzbunare a celor care i-au omorât fiul, dar sunt încă în libertate.

Trei variante de lucru

Omor, ucidere din culpă sau autoaccidentare, sunt cele trei ipoteze de lucru pe care momentan procurorul le ia în calcul în cazul morţii lui Liviu Pop.

„Este o singură leziune de intrare în zona superioară a toracelui, înspre umăr. Glonţul a lovit din faţă. Glonţul cu alice este gândit să creeze o arie mai mare de lovire, în general pentru vânatul de talie mică. Dacă s-ar fi tras de la o distanţă mai mare, de peste un metru sau mai puţin de un metru, alicele s-ar fi dispersat şi ar fi fost mai multe urme de intrare. În acest caz dispersia alicelor a avut loc în corpul omului. Aceste lucrurile vor fi explicate şi în raportul de expertiză balistică, raport care ne va spune exact şi distanţa de la care s-a tras, dar este foarte probabil ca distanţa să fie foarte mică pentru că există o singură leziune de intrare”, a mai adăugat Bogdan Gabor, prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Procurorul a mai declarat că ancheta a stabilit că hoţii au furat lemne de foc, uscături, o cantitate de un metru cub de lemn tăiat. La faţa locului, însă, martorii au descoperit un lemn tăiat recent care, cel mai probabil, zic colegii lui Liviu Pop, ar fi căzut din căruţa pe care hoţii de lemne au folosit-o pentru transport. În plus, reporterii "Adevărul" au găsit în preajma locului în care a fost ucis pădurarul cioate rămase de la arbori proaspăt retezaţi.

