Mesajul induioşător al unei poliţiste, mamă a doi copii: „250.000 de euro costă viaţa mea“

Andreea Sandu este poliţist în Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman. Originară din Olt, ca şi soţul său, de asemenea poliţist, a fost repartizată după absolvirea Şcolii de Subofiţeri de Poliţie din Câmpina în judeţul vecin.

Drama tinerei a început în această primăvară, într-o dimineaţă în care s-a simţit pur şi simplu slăbită. S-a temut să nu aibă COVID-19, însă vestea pe care i-au dat-o medicii din Bucureşti după mai multe investigaţii i-a prăbuşit pur şi simplu lumea. Are leucemie, a trecut deja prin mai multe cure de tratament, iar singurul care ar putea să o salveze este transplantul de celule stem, pentru care a fost programată în Italia, însă suma necesară depăşeşte cu mult posibilităţile celor care i-au sărit în ajutor.

„Vreau să rămân lângă familia mea!“, spune Andreea în apelul înduioşător postat pe Facebook.

„E nedrept să duci o luptă inegală cu boala, cu destinul şi să depinzi de atâţia bani. 250.000 de euro costă viaţa mea, o sumă care îmi depăşeşte imaginaţia, o sumă colosală. Pentru tratamentul din România am reuşit să ne descurcam, pentru toată procedura din Italia, însă, #NU #POT #CONTINUA #FĂRĂ #AJUTOR! Am evitat să apelez la oameni, pentru că fiecare are problemele lui, dar nu am altă soluţie. Vreau să rămân lângă familia mea, lângă cei doi băieţei, au nevoie de mine, de călăuzirea paşilor în viaţă şi pentru ei lupt. Vă mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru mine, cuvintele sunt de prisos şi prea sărace să arate recunoştinţa. În aceste momente, soţul meu se ocupă de toată procedura pentru a pleca în Italia. Vă ţin la curent cu toate detaliile. Vă mulţumesc pentru mesaje, donaţii, distribuiri şi invitaţii pe această pagină. Îmi cer scuze că nu va pot răspunde tuturor, dar am nevoie de odihnă pentru a lupta pe mai departe. Gânduri bune tuturor!“, a scris tânăra.

Prietenii Andreei au iniţiat o campanie de strângere de fonduri, explicând că tratamentul cu citostatice urmat de poliţistă până acum nu a doborât boala., dar că sunt speranţe în Italia.

„Din păcate, tratamentul cu citostatice urmat de ea în ultimele luni nu a reuşit să învingă boala, iar medicul curant ne-a dat o veste foarte, foarte dură: transplantul de celule stem este singura ei şansă de supravieţuire! Costurile pe care le presupun internarea, tratamentul şi transplantul la spitalul San Raffael din Italia, care a răspuns solicitarii noastre, sunt de minimum 250. 000 de euro. Această sumă este prea mare, uriaşă, peste puterile lor de a face rost de aceşti bani. Dar noi toţi, dacă ne unim forţele putem lupta pentru a reda zâmbetul acestei tinere mămici, soţului, şi celor doi îngeraşi ai lor, Andrei şi Vlăduţ.

Pentru cei care nu cunoşteţi povestea şi drama prin care ea trece, Andreea are 33 de ani, este absolventă a şcolii de poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, promoţia 2009, an în care a fost repartizată la Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede. Este căsătorită cu Ovidiu şi au împreună doi îngeraşi - pe Andrei, care are 7 ani şi pe Vlăduţ, în vârstă de numai doi anişori. Indiferent dacă este acasă sau la serviciu, Andreea este o persoană energică şi foarte entuziastă în tot ceea ce face. În luna mai a acestui an, însă , s-a simţit foarte slăbită. A crezut iniţial că este vorba despre o banală răceală, dar simptomele s-au agravat. Ulterior s-a prezentat la spital pentru analize amănunţite. A fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută , o boala care a căzut ca un trăznet asupra ei şi a lui Ovidiu. Un diagnostic care a necesitat un tratament rapid şi care a presupus transfuzii de sânge. Nu a fost deloc singură, o armată de oameni a dat dovadă de unitate şi s-a mobilizat să o ajute, donând la foarte multe centre de transfuzii sanguine din toată ţara. Au urmat câteva luni în care tot ce am putut face a fost să ne rugăm la Dumnezeu şi să sperăm că tratamentul cu citostatice va da roade. Din nefericire, nu a fost aşa, dar lupta nu este nici pe departe pierdută. Este momentul în care putem să fim din nou alaturi de ea în această luptă, momentul în care putem face ceva concret să o ajutăm . Am decis împreună cu familia să pornim acestă strângere de fonduri, de 50. 000 € pentru a strânge cât mai urgent măcar o parte din sumă. Orice mică donaţie contează şi este pentru Andreea un pas mai aproape de tratamentul de care are atâta nevoie!

Viaţa este de multe ori nedreaptă, dar cu cine să ne certăm? Viaţa are suişuri şi coborâşuri... Puteam fi noi în situaţia în care să avem nevoie de ajutor, putea fi mama, soţia sau fiica unuia din noi! Haideţi să salvăm o viaţă!“, este apelul celor care şi-au pus toate speranţele în solidaritatea semenilor.

VĂ RECOMANDĂM ŞI:

Drama unei poliţiste: într-o dimineaţă s-a simţit slăbită. Era, de fapt, grav bolnavă

Gestul superb făcut de două copile de 7 ani, care au impresionat comunitatea. „Sunt crescute în spiritul carităţii”