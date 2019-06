Profesor de religie de la un liceu din Alba, suspectat că a lăsat gravidă o elevă minoră. Autorităţile au demarat o anchetă

Scandalul a început în urmă cu aproximativ un an şi jumătate. Profesorul de religie de la liceul din Arieşeni a fost bănuit de faptul a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă, în urma cărora fata a rămas gravidă.

La vremea respectivă ar fi existat la nivelul şcolii a o anchetă internă, în urma cărora profesorul a fost găsit nevinovat şi cazul a fost închis. Situaţia a revenit în atenţie după ce, recent, s-a dispus realizarea de analize atât în cazul tatălui, cât şi al copilului. Rezultatul analizelor arată că profesorul de religie ortodoxă ar fi tatăl copilului.

Situaţia este cu atât mai gravă cu cât eleva provine dintr-o casă de tip familial.

Inspectorul şef al IŞJ Alba, Marcela Dărămuş, a declarată că a dispus o anchetă şi a completat că trebuia sesizată poliţia încă de la momentul de la care au apărut primele suspiciuni.





”Nu am ştiut de cazul acesta, am citit si eu în presă. Am sunat-o pe doamna director de la Arieşeni care la vremea respectivă nu era director, ne-a spus că nu are nicio dovadă vizavi de acest fapt. Zvonuri ştia şi ea, dar nu există o dovadă. Am rugat-o să caute în arhiva unităţii de învăţământ, că ea îşi aduce aminte din ce povesteau colegii, că s-a făcut o comisie de cercetare în şcoală şi că s-a ajuns la concluzia că nu e adevărat ce se aude, iar directorul de la momentul respectiv nu a mai trimis organelor abilitate, respectiv poliţiei datele să investigheze. Eu nu ştiu nimic, nu am fost informată nici de director, nici de inspectorul de specialitate, respectiv de religie, dar am rugat-o să ne trimită tot ce are vizavi de această speţă şi să noi o să ne autosesizăm în urma articolelor apărute în presă, să trimită datele poliţiei să investigheze acest caz. Nu putem sta cu mâinile în sân, trebuie să luăm măsuri. La momentul repectiv trebuia sesizată poliţia de către director, să investigheze, nu şcoala cercetează un caz de genul acesta”, a declarat Marcela Dărămuş, potrivit ziarulunirea.ro.





