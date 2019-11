Primarul care s-a amendat singur cu 1.000 de lei pentru că şi-a modificat ilegal acoperişul casei: „Nu puteam să rămân pasiv“

Primarul Ioan Iosif Josan recunoaşte cu seninătate faptul că s-a amendat singur şi spune că nu a avut ce face pentru că a fost ”pârât” de un vecin. Şeful primăriei din Vinţu de Jos, una dintre cele mai mari comune din Alba, cu peste 5.000 de locuitori, spune că în ultimii ani ”pârâtura” a devenit o modă printre locuitorii comunei. Totul a început după ce o fostă angajată a serviciului Urbanism din primărie a eliberat ilegal câteva zeci de autorizaţii de construire şi a fost condamnată, în final, la închisoare cu suspendare. Autorizaţiile respective au fost anulate de către instanţa de judecată.

Prin urmare, după ce a primit reclamaţia protrivit căreia şi-ar fi modificat ilegal acooperişul locuinţei proprii, primarul Ioan Iosif Josan a luat decizia de a semna procesul verbal prin care a constatat faptul că a încălcat, personal, legea. Acesta s-a amendat cu suma de 1.000 de lei şi a plătit, imediat ce a semnat procesul verbal, suma de 500 de lei la casieria primăriei.

Primarul din Vinţu de Jos recunoaşte, plastic, realitatea, şi spune că nu a avut ce face. ”Am întrebat, înainte să mă apuc de acoperiş, un arhitect care mi-a spus că pot modifica acoperişul fără autorizaţie. În final, am fost obşigat să mă amendeze singur. M-am amendat eu pe mine. Nu puteam să rămân pasiv. E Legea 50 care te obligă. Dacă s-a zvonit că uite ce a făcut primarul, s-a amendat singur, a pornit avalanşa reclamaţiilor: dacă unul îşi vede vecinul că îşi face un gard, că ridică un garaj, că-şi schimbă acoperişul, sună la primărie. Având în vedere câte s-au întâmplat cu inspecţia în construcţii, eu nu pot să ignor reclamaţiile. La Urbanism avem un inginer construcţii care acum toată ziua merge la reclamaţii. Noi, conform legii, îi dăm amendă cetăţeanului care încalcă legea şi îi dăm termen de un an să intre în legalitate. Nu există sancţiunea de tip avertisment. Dacă era portiţa asta, îmi dădeam şi mie avertisment, nu plăteam 500 de lei în 15 zile, termenul în care puteam plăti numai jumătate din amenda de 1.000 de lei. După ce am semnat procesul verbal de constatare a inspectorului meu pe urbanism, cu privire că am încălcat legea cu acoperişul, m-am şi dus să plătesc amenda la noi, la taxe şi impozite”, a declarat primarul Iosif Josan, citat de ziarulunirea.ro