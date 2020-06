Medicul personal al actorului Florin Piersic a lăsat PSD pentru PRO România. Unde va candida doctorul din Blaj

Medicul Mircea Frenţiu din Blaj s-a alăturat filialei Alba a formaţiunii conduse de Victor Ponta, la scurt timp după ce a decis să plece din PSD.

“Eu sunt un “stângist” încă din anii 90 dar am rămas dezamăgit de faptul că PSD-ul mi-a dat impresia că nu are nevoie de mine, de experienţa şi notorietatea mea. Faptul că, de exemplu, nu am fost invitat la nici o şedinţă, spune multe. În plus, conducerile succedate la nivel central nu au rezonat cu felul meu de a fi şi cu reperele în care, cred eu, trebuie făcută politica. Nu vreau să atac pe nimeni, însă consider că am făcut “pasul” corect raportat la situaţia dată”, a precizat Mircea Frenţiu.

Medicul ar urma să ocupe primul loc pe lista electorală în alegerile pentru Consiliul Judeţean Alba. “Personal sunt adeptul ideii de gentleman în politică. Pe mine mă interesează doar dezbaterea de idei care pot aduce schimbări reale în viaţa oamenilor, nu invectivele de genul “x are burtă” sau “y are amantă”. Voi aborda poziţia mea din fruntea listei la Consiliul Judeţean Alba prin prisma susţinerii unor proiecte vitale pentru sănătate, educaţie, economie şi alte domenii cu impact puternic în rândul românilor”, a adăugat Mircea Frenţiu.

Pe lângă calificările medicale, Mircea Frenţiu are şi un master în management sanitar. Este cunoscut ca un apropiat al unor nume mari din cultura românească şi, de asemenea, este medicul personal al lui Florin Piersic.

”Au fost voci care au spus că preluăm ostil membri din PSD dar adevărul, după cum se vede, e că aceştia vin singuri către noi. De ce? Pentru că nu se mai regăsesc acolo şi pentru că PRO România e singurul partid care duce mai departe, în mod onest şi aplicat, valorile de stânga. Legat de domnul Mircea Frenţiu, pot să vă spun că e o mare onoare să îl avem ca şi coleg. E un om de a cărui experienţă, seriozitate şi pregătire nu putem face abstracţie. Sunt onorat de alegerea dânsului şi îl asigur de tot respectul meu”, a precizat Horaţiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO România.