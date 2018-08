Mandat de arestare preventivă pentru noua ”prinţesă a hoţilor” din Alba Iulia. Tânăra are peste 100 de furturi la activ

Noua ”prinţesă a hoţilor” din Alba Iulia a fost reţinută de poliţişti în 6 august 2018 pentru mai multe infracţiuni de furt, iar Judecătoria a decis cercetarea acesteia sub control judiciar. T. Ramona Andreea are doar 14 ani şi are la activ peste 100 de furturi. Tânăra nu a respectat condiţiile controlului judiciar, ceea ce a făcut ca anchetatorii să solicite arestarea preventivă a acesteia.





Judecătoria Alba Iulia a admis cererea şi a hotărât emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 15 zile. ”Admite în parte propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia privind înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpata T.R.A. cu măsura arestării preventive. Înlocuieşte măsura controlului judiciar luată faţă de inculpata T.R.A. (minor), dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăţi prin încheierea penală din data de 07.08.2018, cu măsura arestării preventive. Dispune arestarea preventivă a inculpatei T.R.A., pe o perioadă de 15 de zile, calculată de la data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă ce se va emite la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, sub aspectul săvârşirii infracţiunii furt calificat”, se afirmă în dispozitivul deciziei de la Judecătorie. Hotărârea a fost contestată la Tribunalul Alba.

Potrivit IPJ Alba, fata a fost reţinută după ce a fost surprinsă de angajaţii unei societăţi comerciale imediat după ce a sustras o sumă de bani din vestiarul firmei. În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în cursul lunii iulie, minora a sustras bani şi din vestiarul unui salon de înfrumuseţare.

”La data de 06 august 2018, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba-Iulia au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de o minoră de 14 ani, care este bănuită de comiterea unui furt dintr-o societate comercială din Alba-Iulia. În dimineaţa zilei de 6 august, minora ar fi sustras din vestiarul unei brutării suma de 260 lei, iar imediat după comiterea faptei, în timp ce încerca să părăsească societatea comercială, a fost surprinsă de angajaţii acesteia”, se afirmă în comunicatul IPJ Alba

Cu ocazia cercetărilor efectuate, poliţiştii au constatat că minora este bănuită şi de comiterea unui furt reclamat poliţiei la data de 28 iulie 2018. Se pare că, în noaptea de 27/28 iulie, aceasta ar fi pătruns, prin efracţie, într-un salon de înfrumuseţare din Alba Iulia şi ar fi sustras suma de 1.000 de lei. Ieri, minora a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

Minora şi-a început ”cariera” în timp ce vindea flori, vederi şi iconiţe prin Cetatea Alba Carolina, pe la terasele de pe bulevard sau prin centrul oraşului. În urmă cu două săptămâni, hoaţa a sustras dintr-un magazin din oraş o geantă în care se afla suma de 18.000 de lei. Poliţiştii au identificat-o de mai multă vreme, însă nu au avut ce să îi facă pentru fapele anterioare datei de 17 iulie 2018, când a împlinit vârsta de 14 ani. Persoanele sub această vârstă nu răspund din punct de vedere penal pentru faptele lor.