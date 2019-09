Jurnalişti, artişti şi activişti din 6 ţări la festivalul de atitudine CivicON (r)evoluţii, de la Alba Iulia

Timp de trei zile participanţii sunt provocaţi să ia parte la un eveniment ce va aduce în Alba Iulia oameni dedicaţi comunităţii, printre cei mai relevanţi sau inovatori din câteva domenii distincte: jurnalism, activism şi artă. Evenimentul va avea parte de 17 speakeri şi artişti, iar în public sunt aşteptaţi peste 300 de participanţi.

Pe lista invitaţilor de marcă ai evenimentului se regăsesc nume cunoscute la nivel naţional şi chiar internaţional, precum: Ana Poenariu (jurnalist la RISE Project), Andrei Marcovici (muzician la Filarmonica din Sibiu), Anna Konik (artist - Polonia), Brett Hennig (preşedinte Sortition Foundation - Marea Britanie), Elena Calistru (Funky Citizens), Emilia Şercan (jurnalist la PressOne), Franak Viačorka (Digital Communication Nework - Belarus), Ghenadie Popescu (artist din Republica Moldova), Iurie Sănduţă (jurnalist la Rise Moldova), Ludmila Cioflică (actriţă în Trupa Skepsis), Mădălina Mocanu (Centrul pentru Studiul Democraţiei), Mihai Munteanu (jurnalist / RISE Project), Radu Filipescu (activist anti-comunist), Raluca Ion (jurnalist la Republica), Răzvan Luţac (jurnalist la Libertatea), Sandor Lederer (activist / K-Monitor - Ungaria) şi Teodor Tiţa (consultant).

De asemenea, în cadrul „civicON: (r)evoluţii”, se vor desfăşura 5 ateliere, cu număr limitat de participanţi, dedicate elevilor şi studenţilor (dar nu numai) ce urmăresc subiecte precum educaţia civică şi gândirea critică, campanii în mediul online, potenţiale abuzuri, (anti)propagandă, drepturile elevilor, dar şi un inedit atelier de fanzin de revoluţie .

Cei interesaţi sunt aşteptaţi la prezentările, discuţiile şi atelierele ce vor avea loc la Hotel Transilvania şi la Casa Forum (str. Simion Bărnuţiu, nr. 10, Alba Iulia). Intrarea la toate evenimentele „civicON: (r)evoluţii” este GRATUITĂ!

Programul „civicON: (r)evoluţii” , ediţia a III - a:

Vineri, 4 octombrie:

17:30 Meet and Greet

@ Hotel Transilvania

18:00 Soundtrack Intro

Andrei Marcovici - percuţionist

Muzical - percuţie @ Hotel Transilvania

18:10 Expoziţie „Tolerance” Mirko Ilic

Prezentare @ Hotel Transilvania

18:15 RISE Talks

RISE Moldova (Iurie Sănduţă) şi RISE Project (Ana Poenariu şi Mihai Munteanu) - Moderator Elena Calistru

Prezentare @ Hotel Transilvania

19:15 Cartea fetelor

FAPT (Forum Apulum Pentru Tineri)

Prezentare @ Hotel Transilvania

19:30 Divisions, Walls, Prejudices, Wire Fences...

Anna Konik - artist (PL)

Prezentare @ Hotel Transilvania

20:30 Beats and Poetry

Andrei Marcovici şi Ludmila Cioflică

Recitare poezii pe fundal muzical @ Hotel Transilvania

20:45 Should We Replace Politicians with Random Selected People?

Brett Hennig - Sortition Foundation

Prezentare + Q&A @ Hotel Transilvania

21:45 Recital Chitară & tobe

Matei Bumbuţ, Vlad Furtună

Recital @ Casa Forum

Sâmbătă, 5 octombrie:

10:00 Atelier > In a Relationship

Fundaţia Friends For Friends

Atelier @ Casa Forum

11:00 Atelier > Digital Campaigning

Declic

Atelier @ Hotel Transilvania

13:00 Atelier > Fanzin de Revoluţie

Iuliana Marcu - FAPT

Atelier @ Casa Forum

12:00 Atelier > ANTIPROPAGANDA

Elena Calistru, Ana Poenariu, Diana Filimon

Atelier @ Hotel Transilvania

17:00 „Suntem într-o (r)evoluţie?”

Emilia Şercan, Raluca Ion, Răzvan Luţac - moderator Ciprian Cucu

Discuţie panel @ Hotel Transilvania

17:45 deportări.md

Ghenadie Popescu

Discuţie + Q&A @ Hotel Transilvania

18:45 Building Dictatorship with Digital Tools

Franak Viacorka

Prezentare @ Hotel Transilvania

19:30 Ce facem între revoluţii?

Sandor Lederer, Teodor Tiţă, moderator Mădălina Mocan

Discuţie panel + Q&A @ Hotel Transilvania

20:30 Despre Rezistenţă

Radu Filipescu, Diana Filimon

Discuţie + Q&A @ Hotel Transilvania

21:45 Piesă de teatru - „Familii”

Trupa de teatru Punct şi virgulă - Timişoara

Piesă de teatru/intervenţie artistică @ Casa Forum

Duminică, 6 octombrie:

10:00 Atelier > Cu dreptul în şcoală

Florin Rîşteiu, Ştefan Stancu

Atelier @ Casa Forum

12:00 La şuetă

Cafea şi poveşti cu invitaţii

Discuţii @ Casa Forum

19:00 „Cold War”

Proiecţie de film @ Casa Forum

Festivalul este posibil cu ajutorul partenerilor şi sponsorilor: Hotel Transilvania, Raţiu Family Charitable Foundation, Funky Citizens, Steelcase, Vertical Graphic şi MP Cleaning. Parteneri media: Radio Hit FM şi Ziarul Apulum. Detalii complete şi actualizate despre „civicON: (r)evoluţii” puteţi afla de pe siteul civicon.forumapulum.ro , de pe pagina de Facebook Forum Apulum şi de pe pagina de Facebook a evenimentului.

