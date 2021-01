Maramureş şi Bucovina, recomandate de americani ca destinaţii de vacanţă pe timp de pandemie

Din aceste sugestii, ziarul New York Times a ales 52 de destinaţii, printre care şi cele din România, recomandate de Ivan Stoler. Crescut într-o familie de basarabeni, el a povestit că nu auzise nimic despre frumuseţea peisajelor din ţară, scrie publicaţia americană, citată de Digi24

"Un mod de viaţă dispărut" - aşa este descrisă România în paginile publicaţiei americane New York Times, care propune ţara noastră ca destinaţie de vacanţă pe timp de pandemie.

„Drumurile noroioase, dealurile ondulate, fermele, fâneţele şi căruţele trase de cai arătau un mod de viaţă dispărut. Pe marginea drumului românii vindeau nişte cazane de alamă pentru a face ţuică de prune”, a remarcat el.

La ieşirea din Piatra Neamţ, Stoler a povestit că a fost uimit de un gard de fier forjat pe care se afla Steaua lui David. De asemenea, el a recomandat mănăstirile pictate din Bucovina.

Pe lista New York Times au mai fost incluse destinaţii precum medina din Marrakesh, Camino de Santiago şi Cordoba, din Spania, Dakar (Senegal), biserica St James the Less din Anglia, muntele Nanda Devi din India sau traseul Laugavegur din Islanda.