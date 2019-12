Unde a fost inaugurat primul Muzeu al mahmurelii şi de ce experienţe inedite au parte vizitatorii

La Muzeul Mahmurelii din Zagreb, vizitatorii pot vedea obiecte pe care oamenii le-au gasit inexplicabil asupra lor, a doua zi dupa o noapte in care au consumat prea mult alcool.

Rino Dubokovic, student la Universitatea din Zagreb, Croatia, este cel care a creat primul muzeu al mahmurelii din lume, unde sunt expuse toate amintirile ramase dupa o noapte de petrecut, relateaza CNN .



„Primul muzeu al mahmurelii din lume", potrivit creatorilor sai, evoca deocamdata doar latura festiva a noptilor de betie. Insa, potrivit reprezentantilor muzeului, in curand vor fi prezentate si pericolele consumului exagerat de alcool.



"Muzeul vorbeste despre anumite nopti, intre momentul in care iesim din cutie si cel in care ne trezim", a declarat pentru AFP Rino Dubokovic, in varsta de 24 de ani, care a deschis acest loc la inceputul lunii decembrie, impreuna cu Roberta Mikelic, de aceeasi varsta.



Este vorba despre "prezentarea lucrurilor cu care oamenii se trezesc si povestile care le insotesc, cu care unii oameni se pot identifica", a completat Mikelic.



In timp ce multe muzee din lume sunt dedicate alcoolului, cei doi tineri au avut ideea de a realiza un loc dedicat betiei, creat in urma discutiilor cu prietenii. Spre exemplu, unul dintre acestia a relatat ca s-a trezit cu o pedala de bicicleta in buzunar si habar nu avea cum a ajuns ea acolo.



Muzeul dispune si de un magazin cu suveniruri unde publicul poate gasi jocuri populare, adaptate pe tema mahmurelii.

Tanarul a afirmat ca acest muzeu nu a fost creat in scopul glorificarii excesului de alcool, ci pentru a reprezenta prin intermediul obiectelor experienta de a fi mahmur.

Dubokovic doreste sa extinda muzeul din stadiul de proiect temporar la cel de institutie permanenta.



Vizitatorii primesc rakija, o bautura locala, si pot juca darts cu ochelari speciali care simuleaza efectele betiei. Printre exponate se numără obiecte pe care mahmurii le-au găsit în mod inexplicabil după o noapte înecată în alcool. De asemenea, există o zonă interactivă a muzeului în care oamenii îşi pot împărtăşi cele mai hazlii şi groaznice experienţă de mahmureală.

„Sunt foarte impresionat, dar şi foarte îngrozit deoarece prezintă amintiri foarte rele, dar şi amintiri foarte bune″⁣, a declarat Andrew Hardie, un vizitator în vârstă de 29 de ani, din Edinburgh.

Cei circa cincizeci de vizitatori zilnici, adesea tineri turisti straini, considera ca muzeul este o idee buna. "Sunt foarte impresionat, dar si foarte ingrozit deoarece prezinta amintiri foarte rele, dar si amintiri foarte bune", a declarat Andrew Hardie, in varsta de 29 de ani, din Edinburgh.