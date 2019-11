Un cuplu a câştigat o sumă uriaşă la Loto dintr-o greşeală: „Lucram ca femeie de serviciu şi mi-am dat demisia imediat ce am aflat“

Un cuplu norocos din Marea Britanie a câştigat din greşeală jackpotul de 500.000 de lire sterline de două ori la aceeaşi tragere la sorţi.

Gayle Say, în vârstă de 65 de ani, a renunţat imediat la postul de femeie de serviciu după ce a aflat că a câştigat 1 milion de lire sterline împreună cu soţul ei, Philip, întâmplare pe care o descrie drept „cea mai bună greşeală pe care a făcut-o vreodată“.

Câştigărorii au reuşit să ghicească cele cinci numere norocoase, însă fără să-şi dea seama le-au pus pe ambele tichete. Numerele reprezentau datele de naştere ale celor dragi.

„Când m-am văzut cu biletul în mână, am mers să îmi anunţ soţul că am câştigat, iar apoi am realizat că mai avem încă un bilet completat cu aceleaşi numere. Am început să ţip şi să cânt «Who Wants to be a Millionaire» de la Frank Sinatra. Jucăm la loterie de multă vreme şi mereu la aceeaşi. Mi-am dat demisia, pentru că lucram ca femeie de serviciu, iar acum mă pot bucura în sfârşit de viaţă“, a povestit Gayle Say, potrivit Metro.

Soţii au mărturisit că vor folosi banii pentru a-şi răsfăţa nepoţii, pentru a-şi renova bucătăria şi îşi vor cumpăra şi prima maşină.