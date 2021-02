Ce alimente pot ajuta la oprirea căderii părului. Recomandările nutriţionistului

La fel cum se întâmplă şi în cazul pielii, starea părului reprezintă un semn exterior al sănătăţii interioare. Celulele care alcătuiesc firele de păr necesită un aport regulat de substanţe nutritive. Vitamine, minerale şi nutrienţi de care putem beneficia în urma unei alimentaţii corecte. Nutriţionistul Gianluca Mech spune ce alimente ne pot ajuta să avem un păr sănătos.

Proteine

Firul de păr este compus din proteine. Aşa că este crucial ca dieta ta să conţină la rândul ei proteine pentru a avea un păr sănătos şi puternic. Dacă nu consumi suficiente proteine, părul se degradează, începe să cadă şi nu va mai creşte aşa cum ţi-ai dori. Puiul, curcanu, peştele, produsele lactate şi ouăle nu trebuie aşadar să îţi lipsească din alimentaţie. De asemenea, nu uita nici de sursele vegetariene de proteine. Spre exemplu, leguminoasele şi nucile.

Fier

Fierul este un mineral deosebit de important pentru păr. Carenţa de fier este, de altfel, una dintre cauzele principale ale căderii părului. Foliculii de păr şi rădăcinile au nevoie de fier pentru a se dezvolta frumos. Produsele de origine animală, cum ar fi carnea roşie, puiul şi peştele, conţin fier cu o biodisponibilitate ridicată. Asta înseamnă că fierul pe care îl conţin se absoarbe uşor în organism. Vegetarienii pot avea în vedere, ca surse de fier, lintea, spanacul şi alte legume verzi. Broccoli, kale şi salata reprezintă alageri perfecte.

Vitamina C

Vitamina C ajută la absorbţia fierului, astfel încât alimentele bogate în vitamina C trebuiesc consumate împreună cu cele ce conţin fier. Vitamina C este, de asemenea, un antioxidant, deci este foarte benefică organismului. Cele mai bune surse sunt coacăzele negre, afinele, broccoli, kiwi, portocalele, papaya, căpşunele şi cartofii dulci. Vitamina C ajută la producerea de colagen, respectiv la sănătatea părului.

Omega 3

Acizii graşi omega-3 sunt grăsimi importante pe care corpul nostru nu le poate produce singur. Prin urmare, ele trebuie neapărat incluse în dietă. Acizii graşi Omega-3 se regăsesc în celulele care acoperă scalpul şi produc uleiuri care menţin scalpul şi părul hidratat. Somonul, păstrăvul, macroul, avocado, nucile şi seminţele de dovleac sunt surse excelente de acizi graşi Omega-3.

Vitamina A

Vitamina A este necesară organismului pentru a produce sebuum. Acesta este o substanţă uleioasă creată de glandele sebacee ale părului şi funcţionează ca un balsam natural pentru un păr sănătos. Fără sebuum, scalpul şi părul se usucă în exces, ceea ce duce la numeroase probleme. Morcovii, dovleacul şi cartofii dulci sunt câteva alimente bogate în Vitamina A.

Zinc şi seleniu

Un păr şi un scalp sănătos necesită consumul unor minerale extrem de importante, în special zinc şi seleniu. Carenţa de zinc poate duce la căderea părului, precum şi la uscarea şi descuamarea scalpului. Cerealele reprezintă o foarte bună sursă de zinc, alături de stridii, carnea de vită şi ouă.

Vitamina E

Soarele deteriorează şi părul, nu doar pielea. Alimentele bogate în vitamina E protejează însă firul de păr de efectele nocive ale expunerii la soare. Nucile sunt un aliment foarte nutritiv. Conţin zinc şi seleniu, dar şi vitamina E. De aceea, ele trebuie să fie neapărat parte a unei diete echilibrate.

Biotina

Biotina este o vitamină B solubilă în apă. Carenţele de biotină pot duce la sensibilizarea firelor de păr şi căderea în exces a acestora. Câteva alimente bogate în biotină sunt cerealele integrale, ficatul, gălbenuşul de ou, făina de soia şi drojdia”, este de părere specialistul.