96% dintre români consideră că stima de sine este influenţată de sănătatea orală

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale (20 martie), Philips comunică rezultatele studiului despre „Evoluţia sănătăţii orale în pandemie”, care expune atitudinea românilor cu privire la sănătatea dentară în ultimul an, dar şi aspectele ce ţin de rutina corectă a îngrijirii orale şi impactul emoţional al sănătăţii dentare. Potrivit studiului, sănătatea orală influenţează stima de sine şi starea de spirit, 96% dintre românii din mediul urban considerând că o bună sănătate orală contribuie la o mai bună stimă de sine. Mai mult decât atât, când vine vorba despre aprecierea celor din jur, 72% dintre românii mulţumiţi de sănătatea lor dentară se simt apreciaţi, dar procentul scade semnificativ până la 52% în cazul persoanelor care nu se bucură de o sănătate orală satisfăcătoare.

Studiul Philips a fost realizat împreună cu compania de cercetare Cult Market Research şi expune, de asemenea, faptul că 57% dintre români au acordat, în ultimul an, mai multă atenţie modului de a se spăla pe dinţi. În plus, 90% dintre respondenţi consideră că zâmbetul lor ar putea fi îmbunătăţit, iar 7 din 10 participanţi la studiu cred că ar avea de câştigat pe plan social şi profesional dacă şi-ar putea îmbunătăţi sănătatea orală, ceea ce accentuează faptul că îngrijirea corespunzătoare a danturii are un impact direct asupra stării de spirit personale şi a stimei de sine.