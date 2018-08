Povestea incredibilă a unui cuplu care s-a căsătorit la 40 de ani, respecând o promisiune făcută în urmă cu 20 de ani

Mairi Gordon (45 de ani) şi Rhys McLellan (43 de ani) au fost o vreme împreună când aveau în jur de 20 de ani, dar s-au despărţit în 1995. Mai în glumă, mai în serior, cei doi şi-au promis reciproc că dacă vor fi singuri la 40 de ani, ar trebui să se căsătorească, arată Daily Record

Cuplul s-a întâlnit întâmplător 22 de ani mai târziu, în 2009, la o prezentare de modă caritabilă, unde Rhys lucra ca voluntar, iar Mairi venise cu un prieten care se ocupase de organizarea evenimentului.

„Era clar o scânteie între noi, dar eram amândoi în alte relaţii, aşa că nu s-a întâmplat nimic. Eu locuiam în Cornwall şi el trăia în Edinburgh la acea vreme“, a povestit Mairi, care era de profesie make-up artist, în timp ce Rhys era electrician.

Trei ani mai târziu, Mairi s-a mutat în capitala Scoţiei, după ce s-a despărţit de iubitul ei cu care avusese o relaţie de 12 ani. Chiar dacă şi Rhys a avut câteva relaţii, a fost singur în marea parte a timpului în care au fost despărţiţi.

Rhys şi Mairi au fost împreună pe când aveau în jur de 20 de ani FOTO Mairi Gordon / SWNS.com

„Am dat peste mama şi sora lui într-un magazin din Leith, ele mi-au dat numărului lui de telefon şi l-am sunat. Ne-am întâlnit, dar încă sufeream în urma despărţirii anterioare, aşa că nici de data asta nu s-a întâmplat nimic şi am luat-o în direcţii diferite“, a mai spus Mairi.

După un an, Mairi a aflat că mama lui Rhys era bolnavă de cancer şi se afla în spital.

„L-am sunat să mă interesez de starea ai de sănătate. Am început să ne întâlnim pentru câteva luni şi părea că ne apropiem din nou. Dar mi-era frică să fim din nou împreună şi să fiu rănită, aşa că am terminat-o, chiar dacă aveam sentimente pentru el“, a continuat femeia.

FOTO Image: Mairi Gordon / SWNS.com





De abia în 2015, cei doi au luat în final decizia să-şi mai dea o şansă, după ce Mairi a suferit un accident: „Ne-am intersectat din nou şi de această dată amândoi am simţit scânteile. Eram amândoi singuri şi sentimentele erau încă acolo. La scurt timp, am avut un accident la muncă şi m-am rănit la genunchi, iar el a fost tot timpul acolo să mă facă să râd, să facă cumpărăturile şi s-mi gătească. Atunci mi-am dat seama că el era ceea ce mi-am dorit mereu şi că nu am încetat niciodată să-l iubesc. El a spus că am fost mereu dragostea vieţii lui. Anul următor ne-am logodit, simteam că e decizia corectă“, a mărturisit femeia.

Perechea s-a căsătorit pe 25 martie 2017 în Leith.

„Am ajuns acolo în cele din urmă. Câteodată mă gândesc că mama a avut ceva de a face cu asta. Ea întotdeauna a spus: «Ce este pentru tine, nu va pleca de lângă tine»“

Cei doi s-au căsătorit la 40 de ani, după ce viaţa i-a adus de mai multe ori împreună FOTO Nick Pumphrey / SWNS.com