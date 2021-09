Renault Megane E-TECH Electric

Renault este unul dintre puţinii constructori care se poate lăuda cu o experienţă reală de peste 10 ani în producţia de vehicule electrice. Până acum a comercializat peste 400.000 vehicule electrice şi are adunate în severe feedback din cei peste 10 miliarde e-kilometri rulaţi de aceste modele. Renault este lider de piaţă în acest segment, iar revoluţia electrică a grupului este abia la început.

Spre deosebire de alţi constructori, Renault deja nu se mai află la primul pas când vine vorba despre o platformă dedicată modelelor electrice, Renault Zoe a beneficiat de o astfel de platformă.

Noul Megane E-TECH Electric este primul vlăstar al Renaulution, va fi primul model 100% electric produs în ElectriCity – noul hub industrial Renault dedicat dezvoltării şi producţiei de vehicule electrice din nordul Franţei.

Platforma CMF-EV

Megane E-TECH Electric este primul model de generaţie 2.0, este primul model al alianţei care va beneficia de avantajele noi platforme CMF-EV dedicată vehiculelor electrice. O platformă modulară cu lungime de la 4.200 mm (ampatament de 4.200 mm) până la 4.700 mm şi ampatament de 2.780 mm. Lăţimea acesteia poate varia de la 1.750 mm până la 1.900 mm. Compartimentul motor este mult mai compact, noua generaţie de motoare electrice produse de Renault au 30% din dimensiunea unui motor termic.

Platforma noului Megane E-TECH Electric are un ampatament de 2.700 mm – un plus de 20 mm comparativ cu Megane 4, consola faţă are 715 mm o reducere cu 60 mm comparativ cu Megane 4, iar consola spate are doar 800 mm – o reducere cu 120 mm raportat la Megane 4. Noua platformă este echipată cu o baterie nouă care poate ajunge la 395 kg.

Are o grosime de 110 mm, este cu 40% mai subţire decât cea de la Zoe, este cea mai subţire baterie de pe piaţă, este prevăzută cu un port special prin care poate fi inundată... în cazul unui incident. Acesta este localizat sub bancheta spate şi accesul la el este facil pentru echipele de intervenţie.

Baterie

Bateria este produsă de LG, are un conţinut mai mare de nichel şi mai puţin cobalt, oferă o densitate energetică mai mare – 600Wh/litru, un plus de 20% comparativ cu bateria care echipează Renault Zoe. Noul model va fi oferit cu două pachete de baterii:

40 kWh pentru o autonomie WLTP de 300 km / bateria este compusă din 8 module a 24 de celule fiecare, distribuite pe un singur start.

60 kWh pentru o autonomie WLTP de până la 470 km / compusă din 12 module a 24 de celule fiecare distribuite pe două straturi.

Ambele baterii au aceeaşi dimensiune, vin cu o garanţie de 8 ani şi vor fi schimbate gratuit de constructor în această perioadă dacă scade capacitate lor sub 70%.

Renault Megane E-TECH Electric promite a fi extrem de eficient. Din discuţiile avute cu inginerii francezi, aceştia ne-au menţionat că modelele aflate în testele finale au un consum mediu în jurul a 13 kWh. Un plus major la capitolul eficienţă vine de la noul sistem de climatizare cu pompă de căldură care îmbunătăţeşte coeficientul de performanţă a bateriei cu 30% la -10°C comparativ cu Zoe. Sistemul de răcire cu ulei al motorului, sistemul de răcire al bateriei cu lichid şi sistemul de climatizare sunt controlate de un sistem inteligent care poate utiliza, spre exemplu, căldura de la motor sau baterie pentru a încălzi interiorul. De asemenea, funcţia de predicţie a încărcării baterii permite precondiţionarea termic a bateriei pentru o eficienţă mai mare atunci când vine vorba de încărcare.

Încărcare

Noul Renaul Megane E-TECH Electric poate fi încărcat la curent alternativ:

Priză domestică 10A/2.3 kW (monofazat)

Priză domestică 16A/3.7 kW (monofazat)

Wallbox 32A/7.4 kW (monofazat)

Staţie de încărcare 16A/11 kW (single-phase)

Staţie de încărcare 32A/22 kW (trifazat)

În funcţie de versiune, noul Megane electric poate fi încărcat la staţii de curent continuu de până la 130 kW.

Timpi de încărcare:

Autonomie de până la 400 km încărcare 8 ore la wallbox 7.4 kW

Autonomie de 50 km condus urban la o încărcare de 30 minute la o staţie de 22 kW

Autonomie de 200 km rulaj pe autostradă la o încărcare de 30 minute la o staţie rapidă de 130 kW

Până la 300 km rulaj mixt la o încărcare de 30 minute la staţie rapidă de 130 kW.

Versiuni şi motorizări

Noul Megane va fi oferit în trei versiuni de echipare – Equilibre, Techno şi Iconic. Vor fi disponibile două motorizări: 96 kWh(130 CP) şi 250 Nm şi 160 kWh(218 CP) şi 300 Nm.

Versiunile de motorizare :

EV40 130 CP încărcare standard AC7

EV40 130 CP încărcare AC22

EV60 220 CP Super charge AC7 + DC130

EV60 220 CP Optimum charge AC22 + DC130

Megane E-TECH Electric are o lungime de 4.21 metri, o lăţime de 1.78 metri şi o înălţime de 1.50 metri. Masa este de 1.624 kilograme, cu motorizarea de 218 CP ajunge la 100 km/h în 7,4 secunde şi o viteză maximă de 160 km/h.

Cum este noul Renault Megane E-TECH electric în realitate

Maşina este vizibil mai compactă decât Megane 4, este mai scurtă cu 14 cm, mai îngustă cu 3 cm şi mai înaltă cu 7 cm. După o lungă perioadă în care m-am obişnuit ca orice nou model să fie mai mare... da, este o surpriză acest Megane electric mai compact. Şi trebuie să recunosc faptul că apreciez această reducere a dimensiunilor. Apoi, noua platformă a oferit mult mai multă libertate echipei de design. Faptul că roţile sunt în extremităţile platformei, că vorbim despre console extrem de scurte, te pun în faţa unui automobil cu alte proporţii, cu alte volume... Vizual, trăieşti cu impresia că ai în faţă un SUV, dar dimensiunile te contrazic. Maşina arată bine, chiar foarte bine, evident este un punct de vedere personal. Plusul la capitolul calitate percepută vine şi dintr-o finisare excelentă la nivel exterior, de spaţiile reduse dintre panourile caroseriei, de grupurile optice faţă/ spate care utilizează tehnologie LED de ultimă oră.

Interiorul este incredibil de spaţios, mai spaţios decât la actuala generaţie Megane care utilizează propulsie clasică cu motoare termice. Apropo, cele două modele Megane 4 şi Megane E-TECH electric vor convieţui o perioadă de câţiva ani în gama Renault.

O poziţie la volan înaltă, tipică unui model electric, o banchetă spate care oferă spaţiu generos pentru trei adulţi, aici menţionând faptul că podeaua este perfect plată.

Planşa de bord este complet nouă, reprezintă o evoluţie radicală a ceea ce a introdus în scenă noul Clio. Un tablou de bord compus dintr-un display landscapede 12.3 inch cu o rezoluţie de 1920x720 şi un display portret dedicat sistemului infotainment de 12 inch cu rezoluţie 1250x1562. Versiunile mai slab echipate vor fi echipate cu un display de 9 inch(1250x834) pentru sistemul infotainment.

Display-ul dedicat tabloului de bord poate fi personalizat, poate afişa informaţii clasice – viteză, autonomie... sau poate afişa o hartă uriaşă pentru sistemul de navigaţie. Este flancat de două guri de ventilaţie verticale. Display-ul central este orientat spre şofer, în partea inferioară a acestuia există o ”claviatură” dedicată sistemului de climatizare, iar sub această claviatură avem o mică platformă care este dedicată smartphone-urilor, oferă încărcare wireless, şi este desenată astfel încât să permită celui de la volan să-şi fixeze telefonul pentru a avea acces şi vizibilitate la ecran. Noul Megane electric marchează şi începutul colaborării cu Google. Sistemul de operare OpenR Link integrează Google, are integrat Google Maps, Google Assistant, suportă multe aplicaţii din Google Play.

Experienţa la volan se va schimba. Volanul oferă comenzi accesibile prin atingere, selectarea modului de rulare se realizează printr-un buton similar celor de la Ferrari, Porsche sau modele AMG, iar cutia de viteze are un selector în partea dreaptă. Pentru cineva familiarizat cu modelele Mercedes-Benz... asemănările sunt mari. De asemenea, volanul are în spate două padele care permit selectarea modului de frânare regenerativă, cât de agresivă să fie această frânare.

Portbagajul are un volum de 440 litri, şi aici un plus raportat la versiunea cu propulsoare termice. Noul model are multe detalii simpatice, unul dintre ele fiind iluminarea interioară. Poţi lăsa iluminarea pe modul Auto, ceea ce va replica la interior iluminarea Soarelui...răsărit, apus...

Precomenzile pentru noul Megane E-TECH Electric vor fi deschise în februarie 2022, comercializarea debutând în martie 2022.