De la marile companii cu ani de experienţă şi echipe de profesionişti în spate până la copii care n-au nici buletin, doar ambiţie şi talent din plin, totul este posibil atunci când munceşti pentru ce-ţi doreşti.

La această ediţie a UEFA EURO 2020, în calitate de partener de mobilitate, Volkswagen a avut oportunitatea să desemneze cei patru copii care să participe la ceremonia de deschidere a meciurilor din Bucureşti, ca Official Match Ball Carriers. A ales să ofere această experienţă unică unor tineri pasionaţi, care nu s-au lăsat demotivaţi în drumul lor către performanţă de nimic. Exemple uriaşe de determinare, care au continuat să se antreneze pentru visul lor chiar şi în condiţii de pandemie, singuri sau în faţa unor ecrane. Poate că i-ai remarcat şi tu, alături de întreaga Europă care a fost cu ochii pe aceste meciuri.

4 mici vizionari cu ambiţii mari

Eric-Nicolae Lixandru are doar zece ani, dar se poate lăuda cu câştigarea primei olimpiade digitale de matematică şi cu multe diplome la concursuri de profil. Are o ambiţie de om mare, iar atunci când îşi doreşte ceva, nu se lasă până când nu obţine, prin muncă şi exerciţiu. În plus, el este un ecologist în devenire, pentru că susţine cu tărie că lumea ar fi mai frumoasă dacă ar fi mai... verde.

La 11 ani, Varga Nikol era deja Campionă Mondială la Dans contemporan şi Acrodance. Îndrăgostită nu doar de dans, ci şi de semeni, şi de planetă, ea spunea cu convingere că oamenii ar trebui să fie mai buni, să se ajute mai mult şi să aibă mai mare grija de pământ reciclând, economisind apa, circulând mai mult cu bicicleta.

La doar 12 ani, Andreea Mitruş a reuşit să îşi transforme pasiunea pentru scrimă în performanţă, fără să se lase descurajată de dificultatea antrenamentelor şi de munca asiduă pe care o presupune acest sport. Rezultatele notabile (inclusiv titlul de Vicecampioană Naţională la Campionatul Naţional de Copii 2017) au apărut foarte repede şi asta a motivat-o să viseze la clasări cât mai bune, mărturisea ea.

Vasile Theodor la doar 13 ani este cel mai tânăr membru al echipei de robotică Autovortex, alături de care a câştigat locul întâi la concursul internaţional de robotică din Rusia, la începutul acestui an, dar şi aurul la Campionatul Internaţional de Robotică de la Chicago acum o lună. El spune că este hotărât să realizeze lucruri frumoase pentru ţara lui, să inventeze lucruri şi, desigur, modele noi de roboţi, din ce în ce mai performanţi.

Un exemplu minunat

Aceşti copii atât de pasionaţi de munca lor şi de interesaţi de viitorul planetei sunt un exemplu pentru noi şi un imbold de a face cât de des se poate alegeri corecte, sustenabile, pentru a nu epuiza prea curând resursele naturale de care dispunde planeta. De la alegerile zilnice, până la investiţiile importante, toate pot înclina balanţa în favoarea unui mediu mai curat şi mai sănătos. Şi pentru că pasiunea şi performanţa sunt cheia rezultatelor bune şi durabile, Volkswagen a dovedit că este dedicat unui efort susţinut şi continuu pentru sustenabilitate în materie de business şi dezvoltare. Cu o viziune care înglobează inovaţia, inteligenţa artificială şi sustenabilitatea, brandul auto a investit în electromobilitate încă din 2015, dând astfel startul unei noi ere, cu implicaţii pozitive pentru întreaga societate.

Rescrierea istoriei mobilităţii

Volkswagen a rescris istoria mobilităţii printr-o serie de iniţiative sustenabile, realizate în premieră în România de un brand auto! De la prima staţie de încărcare rapidă din România, deschisă în 2015, de la cea mai mare reţea privată staţii de încărcare deţinută de un importator din ţară, cu investiţii de peste 1 milion de euro, şi până la o gamă variată de modele electrice, Volkswagen continuă să facă paşi definitorii către sustenabilitate sub deviza „Way to zero“. Pragul de 100 staţii de alimentare electrice în reţeaua Porsche România va fi atins până la finalul acestui an În plus, grupul lansează acum cel mai ambiţios program de decarbonizare şi protecţie climatică din industrie, cu obiectivul de a atinge zero emisii CO2 până în anul 2035.