Într-o zi de 13 mai, s-a născut Stevie Wonder, cântăreț, compozitor, producător și multi-instrumentist – admirat de milioane de oameni din întreaga lume. Tot la 13 mai, începe cucerirea Franței de către Germania, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

1476: După strălucita victorie de la Vaslui a lui Ștefan cel Mare al Moldovei, sultanul Mehmed al II-lea Cuceritorul pornește cu oastea din Adrianopol și deschide marea campanie împotriva Moldovei

La 13 mai 1476, după răsunătoarea victorie de la Vaslui din 10 ianuarie 1475, Ștefan cel Mare avea să se confrunte cu o nouă amenințare: sultanul Mehmed al II-lea, supranumit Cuceritorul, pornește cu armata otomană din Adrianopol într-o amplă campanie militară împotriva Moldovei.

În primăvara anului 1475, Republica Veneția încheie pace cu Imperiul Otoman, oferindu-i sultanului răgazul necesar pentru a-și redirecționa trupele spre zona Mării Negre. Astfel, Mehmed al II-lea atacă posesiunile genoveze din Crimeea, cucerind succesiv cetățile Caffa, Tana și Mangop, iar hanul tătar al Crimeei devine vasal al Porții.

În vara anului 1476, Moldova este atacată simultan din două direcții: tătarii pătrund din est, iar armata otomană, condusă chiar de sultan, înaintează din sud. Nevoit să permită țăranilor răzeși să-și apere gospodăriile de invazia tătară, Ștefan cel Mare rămâne cu armata sa de curte pentru a înfrunta forțele otomane.

1792: S-a născut Papa Pius al IX-lea (d. 1878)

Giovanni Maria Mastai Ferretti, cunoscut ulterior sub numele de Papa Pius al IX-lea, s-a născut la 13 mai 1792 în localitatea Senigallia, fiind al nouălea copil al contelui Girelamo și al soției acestuia, Ecaterina Sollazzi. Între anii 1803 și 1808, a urmat studiile la Volterra.

A fost sfințit preot la 10 aprilie 1819, iar a doua zi, pe 11 aprilie, a celebrat prima sa Sfântă Liturghie în biserica „Sfânta Ana”. În primii ani ai slujirii sale, și-a dedicat activitatea copiilor și tineretului, care au constituit centrul apostolatului său până în anul 1823. La 24 aprilie 1827, a fost numit arhiepiscop de Spoleto.

După patru tururi de scrutin, la 16 iunie 1846, a fost ales papă. Începutul pontificatului său, între 1846 și 1848, a fost marcat de o serie de reforme importante în statul pontifical.

1940: Al Doilea Război Mondial: Începe cucerirea Franței de către Germania, armata germană traversează Meuse

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe 10 mai 1940, trupele belgiene au fost induse în eroare de lansarea a zece manechine cu parașuta, o tactică menită să creeze confuzie. A doua zi, pe 11 mai, generalul Eben Emael s-a predat. Începând cu 12 mai, armata belgiană a inițiat retragerea, o manevră care a durat două zile, timp în care trupele au fost constant hărțuite din aer de bombardierele germane.

Cu toate acestea, opt divizii belgiene au reușit să se retragă în ordine, rămânând aproape intacte. Acestea s-au alăturat forțelor franceze și britanice care soseau în zona Gembloux. Acolo, pe 13 mai, a început o nouă bătălie. Deși erau dezavantajați în ceea ce privește armamentul, francezii au reușit să reziste atacurilor germane, iar pe 15 mai și-au recâștigat pozițiile între Gembloux și Wavre.

1950: S-a născut Stevie Wonder, cântăreț și compozitor american

Stevie Wonder este un muzician complet – cântăreț, compozitor, producător și multi-instrumentist – admirat de milioane de oameni din întreaga lume. Deși nevăzător încă de la naștere, inspirația și talentul său nu au fost niciodată umbrite. Piese emblematice precum „Superstition”, „Sir Duke”, „You Are the Sunshine of My Life” și „I Just Called to Say I Love You” au ajuns pe primul loc în topurile internaționale și i-au adus peste 25 de Premii Grammy.

Astăzi, Stevie Wonder este considerat unul dintre cei mai de succes artiști solo din toate timpurile, cu peste 100 de milioane de discuri vândute, fiind inclus în topul celor mai bine vânduți 60 de muzicieni din lume.

Născut prematur pe 13 mai 1950, în Saginaw, Michigan, sub numele Stevland Hardaway Morris, el și-a pierdut vederea la scurt timp după naștere, din cauza unei afecțiuni provocate de condițiile inadecvate din incubator. Încă din copilărie, a început să cânte la pian, armonică și tobe, alături de un prieten, sub numele de scenă „Stevie și John”. Cei doi susțineau mici reprezentații pe străzi și la petreceri, visând la o carieră muzicală care, pentru Stevie, avea să devină legendară.

1981: A avut loc tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea

În Piața Sfântul Petru din Vatican, cu puțin timp înainte de începerea slujbei, Papa Ioan Paul al II-lea a fost împușcat de Mehmet Ali Agca, un tânăr turc în vârstă de 23 de ani.

Atentatul a avut loc în momentul în care Suveranul Pontif se deplasa cu papamobilul prin mulțimea adunată pentru ceremonie. Turcul a tras patru focuri de armă, două dintre ele lovindu-l pe Papă – unul în abdomen, celălalt în brațul stâng. Celelalte gloanțe au rănit două femei din mulțime.

Atacatorul a fost imobilizat rapid de cei prezenți, înainte să poată trage din nou. Papa Ioan Paul al II-lea a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale. Ulterior, Mehmet Ali Agca și-a recunoscut fapta în fața instanței.