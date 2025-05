Cupa care scapă turma. CFR Cluj și Hermannstadt își dispută ultimul trofeu al sezonului

CFR Cluj va juca împotriva celor de la Hermannstadt în finala Cupei României la fotbal, meci care se va disputa pe stadionul Francisc Neuman din Arad. Partida dintre cele două formații este programată astăzi, de la 20.30. O ocazie ideală pentru trupa din Gruia să salveze un sezon în care titlul a fost deja adjudecat rivala sa mai înstărită, FCSB.

Antrenorul Dan Petrescu, 57 de ani, se confruntă cu probleme mari de sănătate care îi afectează atât viața privată, cât și cea profesională. Cristi Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că „Bursucului”, și așa supărat că a pierdut titlul în favoarea FCSB-ului și încă afectat după decesul mamei sale, i-a fost depistată o bacterie în gât care îi provoacă dureri foarte mari și care nu-i permite tehnicianului să se hrănească.

„Bursucul” e bolnav

„Voi avea o pauză, trebuie. Nu știu câte zile, dar trebuie să am grijă de mine, în primul rând. Chiar a doua zi după meci va trebui să... Dacă nu era un meci atât de important, nu eram astăzi aici. Ținând cont că e finală, a trebuit să vin. Vedem ce se va întâmpla în continuare. Sper să continui în antrenorat, nu vreau să mă las, dar depinde și de starea mea de sănătate”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă de aseară.

„Au avut de toate: lot, antrenor, tot ce trebuie — chiar și arbitraje. Toate au fost pentru ei. A fost anul lor și nu mai avem ce comenta acum. La noi au fost probleme cu rezultatele după ce conduceam. În play-off am condus în trei meciuri. Sunt șase puncte pierdute - încă ne-am mai fi bătut la titlu. La nivelul ăsta, dacă vrei să iei campionatul, maximum o dată sau de două ori să fii egalat”, a spus Petrescu despre soarta pecetluită a titlului.

Dacă va câștiga Cupa României, CFR Cluj va juca în preliminariile Europa League în sezonul viitor. Astfel, ardelenii ar avea șanse importante de a ajunge cel puțin în grupele Conference League, lucru care ar aduce câteva milioane de euro bune în conturile formației patronate de Ioan Varga. Dan Petrescu nu are nicio finală de Cupă adjudecată în România. A câștigat Cupa în China și în fotbalul arab.

Cu ochii pe al 5-lea trofeu

La prima vedere, CFR Cluj, formație calificată în play-off-ul primei ligi, pare favorită în finala Cupei României, ediția 2024-2025, în fața celor de la FC Hermannstadt, echipă din play-out. Clujenii au un ADN de învingători în această competiție întrucât și-au trecut în palmares 4 astfel de trofee din 5 finale.

Regăsim, în acest moment, în vitrina „feroviarilor” trofeele cucerite în sezoanele 2007-2008 (victorie 2-1 contra Unirii Urziceni), 2008-2009 (victorie 3-0 în fața Politehnicii Timișoara), 2009-2010 (victorie la penalty-uri, 5-4, după 0-0 în 120 de minute în fața celor de la FC Vaslui) și 2015-2016 (victorie la penalty-uri, 5-4, în fața celor de la Dinamo București după 2-2 în 120 de minute)

CFR Cluj a dat dovadă, în această competiție, că aproape de fiecare dată când ajunge în ultimul act își și trece în palmares trofeul. Echipa din Cluj are o singură finală disputată și pierdută în Cupa României. Se întâmpla în sezonul 2012-2013, când Petrolul Ploiești a cucerit trofeul după un ultim act în care prahovenii s-au impus la limită, cu 1-0.

Asalt la Munteanu

CFR Cluj se află sub asaltul FCSB-ului pentru a-și ceda pe principalul marcator, Louis Munteanu. Patronul ardelenilor, Ioan Varga, a transmis să-și pună pofta-n cui în legătură cu atacantul de 22 de ani, despre care spune că nu va ajunge la FCSB.

„Louis Munteanu la FCSB? Niciodată, în veci! Hai să terminăm cu acest subiect, e gratuit. M-a sunat și Gigi Becali, că a auzit el în ziar... Ce a auzit?! Că dă el 6 sau 7 milioane de euro. OK, suntem prieteni, dar pe Louis Munteanu nu-l vând în România, gata! El poate pleca doar în străinătate pe 18 milioane de euro plus 20 la sută procente la o vânzare ulterioară. Fără discuții, fără negocieri. Poate suma va crește. Am prea multe oferte din străinătate, ca să vorbesc acum de cele din România. Și nu cred să nu primim o sumă uriașă pentru Louis. Păi, 6-7 milioane de euro am cheltuit eu cu el... Și mai e ceva. Poate nu-l dau pe Munteanu în această vară! Dacă ne calificăm în Europa și nu găsesc altul mai bun, nu-l cedez acum, în vară. Avem cinci ani contract cu el, este tânăr, fraged, va crește și mai mult. A dat multe goluri și aici, și la națională, va crește bine de tot”, a spus Ioan Varga.

23 de goluri și două assist-uri în 37 de meciuri a reușit Louis Munteanu sub comanda lui Dan Petrescu în acest sezon și­ 3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Munteanu, potrivit Transfermarkt. Munteanu ar deveni cel mai scump fotbalist plecat din Superligă. Dennis Man este cel mai scump transfer, realizat de FCSB, care l-a vândut în 2021 la Parma pentru suma de 11 milioane de euro.