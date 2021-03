Varianta mutantă a virusului care face ravagii în Europa ameninţă SUA cu o nouă epidemie. Populaţia tânără, cea mai expusă

Varianta mutantă a coronavirusului B.1.1.7 este mai contagioasă, provoacă forme mai severe de boală şi infectează rapid populaţii mai tinere, spune epidemiologul Michael Osterholm, avertizând că există o nerăbdare în populaţie, or dacă până în vară nu vor fi imunizate şi alte categorii de populaţie riscul e mare şi în SUA.





Tulpina britanică a alimentat valurile de creştere a numărului de infecţii în întreaga lume. În Franţa, unde autorităţile au avertizat că aceasta are o propagare rapidă, peste 5.000 de pacienţi cu COVID-19 sunt la terapie intensivă - pentru prima data din aprilie anul trecut. Oficialii turci au raportat de asemenea cele mai multe noi contaminări de la începutul pandemiei, majoritatea cauzate de varianta B.1.1.7. În Canada a crescut numărul infecţiilor şi spitalizărilor din cauza acestei tulpini şi cazurile severe de infectare sunt în continuă creştere, inclusiv la tineri .





Cu circa 16.1% din populaţie vaccinată cu ambele doze, SUA ar putea urma aceeaşi cale, spune CDC.

"Traiectoria pandemiei din Statele Unite arată similar cu cea a multor ţări din Europa, inclusiv Germania, Italia şi Franţa în urmă cu doar câteva săptămâni", a declarat luni directorul CDC, Dr. Rochelle Walensky.





Notând că SUA sunt singura ţară care relaxează măsurile de protecţie în contextul propagării rapide a variantei peste tot în lume, epidemiologul Osterholm spune: „În Statele Unite totul va depinde de cât de mult vom deschide. Într-un fel, suntem cale să creăm furtuna perfectă”.





Preşedintele american Joe Biden a solicitat guvernatorilor statelor să reinstituie obligativitatea măştii, subliniind că nu e vorba de decizii politice, dar aceştia au spus „nu”. Guvernatorul statului Mississippi a spus că nu va reveni asupra măştilor având în vedere că valul de creşteri are loc de fapt la New York şi New Jersey.





„Nu, mulţumesc, domnule preşedinte”, a spus acesta.





În statul Arkansas restaurantele şi comercianţii sunt liberi să decidă dacă impun portul măştii, altfel populaţia nu e obligată să poarte una.





Statul Alabama va renunţa la măsură pe 9 aprilie - dincolo de această dată, totul ca depinde de „responsabilitatea personală şi bunul simţ comun”.





Louisiana va relaxa unele restricţii, între care şi limitarea capacităţii restaurantelor, săptămâna asta, în timp ce măştile rămân obligatorii în contextul unui val de infecţii şi spitalizări cu varianta britanică într-o regiune a statului.





13 comitate din California vor trece la un nivel inferior de restricţii în cadrul sistemului de calcul al riscului în funcţie de incidenţa cazurilor şi rata pozitivării. Oficialii sanitari din comitatul Los Angeles au anunţat că de pe 5 aprilie, dacă cazurile nu cresc, se vor deschide terasele şi se va mări gardul de ocupare în restaurante, cinematografe, magazine şi saloane.





"Există multe lucruri care ne dau motive de optimism", a declarat Barbara Ferrer, directorul de sănătate publică al comitatului, într-un comunicat. "Cu toate acestea, nu putem lăsa garda jos. O altă creştere aici ar fi periculoasă şi ar opri progresul recuperării noastre. Am acţiona rapid pentru a introduce măsuri de limitare a transmiterii şi aceste măsuri ne vor face să facem un pas înapoi".





Aproximativ 96 de milioane de americani de peste 18 ani au primit cel puţin o doză de vaccin - aproximativ 28,9% din populaţia SUA - şi aproximativ 53,4 milioane sunt complet vaccinaţi (16.1%), arată datele CDC.





Aproape jumătate din populaţia de 65 de ani şi peste - 49,8%(27,251,245) - sunt complet vaccinaţi şi mai mult de şapte din 10 vârstnici din SUA au primit cel puţin o doză, arată datele.





Grupurile mai în vârstă, cu risc crescut, au fost prioritare la vaccinare la nivel naţional. Până acum, toate cele 50 de state s-au extins - sau intenţionează să extindă - eligibilitatea la vaccin pentru cei de 16 ani şi peste.





Vaccinul Covid-19 al Pfizer este singurul disponibil pentru imunizarea persoanelor cu vârsta peste 16 ani, în timp ce vaccinurile Moderna şi Johnson & Johnson sunt limitate la persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste.