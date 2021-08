Cel puţin zece oameni au murit în estul Mexicului din cauza uraganului Grace, care a adus ploi torenţiale şi vânt puternic, cauzând inundaţii şi pene de electricitate, informează BBC.

Cel mai afectat este statul Veracruz, unde au fost dezrădăcinaţi copaci şi străzile capitalei Xalapa au devenit râuri de noroi.

Uraganul s-a domolit apoi, fiind actualizat la nivel de furtună tropicală pe măsură ce înainta în uscat.

La nord de Ciudad de Mexico, furtuna a adus ploi însemnate cantitativ, provocând inundaţii suplimentare, şi vânt cu viteze mari.

Grace a adus rafale de vânt cu viteze de până la 200 de kilometri pe oră când a atins uscatul în Mexic. Dintre victime, şase erau membri ai aceleiaşi familii, au spus oficialii.

Locuitorii oraşului de coastă Tecolutla, din Veracruz, au spus că uraganul a fost devastator.

Inundaţiile catastrofale din Tennessee au provocat moartea a cel puţin zece oameni, între care doi copii, scrie AP, iar zeci de persoane sunt date dispărute de sâmbătă, când ploile au distrus case şi acoperit drumuri rurale, au confirmat autorităţile.

Cantitatea de precipitaţii căzută în centrul statului a doborât recordul regiunii pentru un interval de 24 de ore, înregistrat în 2010, de 24 de centimetri, potrivit National Weather Service Nashville.

Serviciul a spus că mai multe localităţi se află într-o situaţie catastrofică. „Oamenii sunt prinşi în case şi nu au cum să iasă”, a spus meteorologul Krissy Hurley de la NWS.

Floodings at Lee Ave & Middleton St are getting worse by the minute. pic.twitter.com/qc1APTVjpL