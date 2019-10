Traducătoarea preşedintelui italian, bulversată de discursul lui Trump: SUA şi Italia au o istorie încă din Roma Antică VIDEO

Internauţii s-au amuzat pe seama traducătoarei lui Mattarella care, auzind cum vorbeşte preşedintele SUA despre istoria relaţiilor dintre SUA şi Italia, a afişat diverse expresii faciale.

Una dintre replicile lui Trump care au făcut-o pe aceasta să pară deopotrivă încurcată, dar şi revoltată, a fost cea în care a spus că cele două ţări au o istorie încă din Roma Antică. „Statele Unite şi Italia sunt legate de o moştenire comună culturală şi politică ce datează de acum mii de ani, din Roma Antică“.

Deşi Trump a fost aspru judecat pentru astfel de vorbe, traducătoarea a atras simpatiile publicului. „Traducătoarea preşedintelui Italian Sergio Mattarella, în timp ce-l ascultă pe Donald Trump, e fiecare dintre noi“, a scris un utilizator pe Twitter. Altcineva a punctat: „Roma Antică? Vorbeşte serios? Statele Unite au 234 de ani, Roma Antică era acum mii de ani…de acolo «antic㻓.

President @realDonaldTrump just wrapped up a joint press conference with President Mattarella of Italy.



“The United States and Italy are bound together by a shared cultural and political heritage dating back thousands of years to Ancient Rome." 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/10Ib2h4O4e