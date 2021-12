Statele Unite au spus că nu vor permite Iranului să dezvolte arme nucleare

Administraţia americană nu crede că negocierile cu Iranul de la Viena privind restabilirea Planului de acţiune cuprinzător comun (JCPOA) privind programul nuclear al Teheranului sunt aproape de eşec, dar Statele Unite şi Israel nu vor permite autorităţilor iraniene să dezvolte o bombă. atomică. Acest lucru a fost anunţat luni de un reprezentant de rang înalt al administraţiei de la Washington, la un briefing telefonic special realizat pentru jurnalişti.

Comentând negocierile de la Viena, el a remarcat: „Nu le-aş caracteriza ca fiind aproape de eşec”. „Statele Unite şi Israelul sunt pe deplin solidari în dorinţa lor de a se asigura că Iranul nu va putea dobândi niciodată arme nucleare”, a spus oficialul. Potrivit acestuia, în legătură cu „ritmul accelerat al programului nuclear al Iranului”, Teheranul continuă „să acumuleze zi de zi rezerve de uraniu puternic îmbogăţit”.

Un purtător de cuvânt al executivului american a declarat că asistentul pentru securitate naţională Jake Sullivan va discuta despre această „situaţie foarte gravă” în timpul vizitei sale în Israel săptămâna aceasta. „Aceste discuţii vor fi o continuare a consultărilor noastre în curs [cu Israelul] cu privire la ameninţarea reprezentată de Iran, în special prin programul său nuclear, precum şi prin activităţile sale de destabilizare în regiune. Împărtăşim cu partenerii noştri israelieni preocuparea profundă cu privire la progresul programului nuclear al Iranului”, a adăugat un oficial al administraţiei de la Washington.

Vizita lui Jake Sullivan în Israel

Vizita în Israel a asistentului pentru securitate naţională al SUA, Jake Sullivan, săptămâna aceasta nu este direct legată de starea discuţiilor de la Viena privind Iranul. Călătoria a fost planificată de mult timp, a spus oficialul.

„Cred că nu merită să acordăm prea multă atenţie la când va avea loc exact această vizită, deoarece aceste contacte au fost planificate cu mult timp în urmă”, a spus el. Purtătorul de cuvânt a adăugat că vizita va fi „punctul culminant al unei interacţiuni strânse care a durat un an întreg”. El a atras atenţia asupra faptului că mai devreme au avut loc o serie de vizite ale oficialităţilor israeliene în Statele Unite. „Acesta va fi o oportunitate bună pentru o întâlnire faţă în faţă cu prim-ministrul israelian Naftali Bennett”, a spus oficialul administraţiei.

Sullivan va călători în Israel şi Cisiordania în această săptămână pentru a discuta despre situaţia din jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Emily Horn.

Despre noi iniţiative

Statele Unite nu intenţionează să anunţe vreo iniţiativă nouă în timpul vizitelor în Israel şi Palestina de săptămâna aceasta, conduse de asistentul pentru securitate naţională Jake Sullivan, a spus oficialul.

El a fost întrebat dacă SUA vor încerca să transmită un semnal nou în timpul acestei călătorii sau dacă ar fi mai degrabă o „revizuire a tot ceea ce s-a întâmplat deja”.

„Aşa cum am menţionat, această vizită a fost planificată de mult timp, este punctul culminant al unui an întreg de discuţii foarte strânse, aşa că nu există rezultate noi de aşteptat sau ceva de genul acesta”, a menţionat oficialul amerrican. „Acesta este o parte integrantă a interacţiunii personale cu partenerii apropiaţi”, a explicat oficialul american. „Nu există iniţiative noi pe care să le anunţăm în timpul călătoriei”, a adăugat un oficial al administraţiei.

Sullivan va călători în Israel şi Cisiordania în această săptămână pentru a discuta despre situaţia din jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Emily Horn.

Planul cuprinzător de acţiune comun (JCPOA) a fost semnat cu Iranul în 2015 pentru a depăşi criza generată de programul său nuclear, de către cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU plus Germania.

Fostul preşedinte american Donald Trump a luat decizia în 2018 de a se retrage din JCPOA. Actualul şef al administraţiei americane, Joe Biden, şi-a semnalat în repetate rânduri disponibilitatea de a readuce Statele Unite la un acord nuclear cu Teheranul.

A şaptea rundă de negocieri pentru restabilirea acordului nuclear iranian s-a încheiat anterior la Viena. Negociatorii europeni au decis să ia o pauză pentru sărbătorile de Crăciun. Negociatorii au confirmat anterior că lucrările ulterioare vor continua pe baza documentelor care au fost elaborate pe parcursul a şase runde până în iunie 2021. S-a remarcat că toate părţile se străduiesc să restabilească JCPOA în forma sa originală.