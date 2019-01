Ediţii false ale publicaţiei The Washington Post au fost distribuite în capitala SUA. Pe prima pagină se anunţa plecarea lui Trump de la Casa Albă

Un reprezentat de la The Washington Post afirmă că li s-a adus la cunoştinţă faptul că cineva ar fi împărţit ziarele cu titluri şi articole false. O activistă, L.A. Kauffman, şi-a asumat fapta şi a declarat pentru National Public Radio că a colaborat cu alţi activişti, precum autoarea Onnesha Roychoudhuri şi voluntarii de la Yes Men, o organizaţie pentru probleme sociale şi politice.



Organizaţia a copiat formatul publicaţiei în totalitate şi a schimbat mottoul de la „democraţia moare în întuneric” la „democraţia se trezeşte şi luptă”.



„Se distribuie ediţii scrise false ale ziarului The Washington Post în zona centrală a capitalei. De asemenea, ştim că există şi un website care imită pe cel al ziarului nostru. Acestea nu sunt produsele noastre şi se desfăşoară verificări”, afirmă contul oficial de relaţii cu publicul al ziarului Washington Post.



În plus, reprezentanţii publicaţiei au adăugat că organizaţia liberă „Code Pink” a publicat un videoclip pe Facebook, în care se vedea cum voluntarii impart copii ale ziarului. „Ştiri de ultimă oră! Trump îşi dă demisia”, spune descrierea videoclipului.



Erik Wemple, reporter de media la Washington Post, a primit şi el unul dintre falsuri şi a publicat câteva imagini cu paginile ziarului. Un articol relata ştirea că vice preşedintele Mike Pence preia preşedinţia, în timp ce o altă ştire descria felul cum toate naţiunile sărbătoresc demisia lui Trump.



O altă organizaţie progresistă, MoveOn, a scris pe Twitter: „Deşi ne place la nebunie titlul de pe prima pagină, nu am produs noi varianta satirică a Washington Post de azi”.