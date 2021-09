Donald Trump cere despăgubiri uriaşe de la nepoata sa şi de la New York Times în urma dezvăluirii unor infomaţii despre finanţele sale

Trump a depus, marţi, o plângere vizând New York Times, trei jurnalişti ai săi - Susanne Craig, David Barstow şi Russell Buettner -, şi pe Mary Trump.

Miliardarul newyorkez o acuză pe nepoata sa că nu a respectat o clauză de confidenţialitate semnată în 2001 şi că a divulgat documente către New York Times. Articolele, care l-au pus într-o situaţie foarte dificilă în momentul publicării, scot la lumină informaţii financiare ale fostului preşedinte american, mai ales despre felul în care se sustrăgea de la plata unor impozite.

Potrivit lui Donald Trump, cei trei jurnaşti americani, recompensaţi cu un premiu Pulitzer în 2019 pentru reportajul lor, ar fi insistat pe lângă Mary Trump să obţină aceste documente.

„Un complot insidios”

Trump cere acum despăgubiri, atât din partea nepoatei sale, cât şi din partea ziarului, „la o sumă care urmează să fie determinată în proces, dar nu mai mică de 100 de milioane de dolari”.

Plângerea a fost depusă în numele său la Curtea Supremă din New York de către avocata Alina Habba.

„S-au dedat unui complot insidios pentru a obşine documente confidenţiale şi extrem de sensibile care au fost exploatate în scopuri personale şi pentru a-şi legitima articolele”, se poate citi în plângere, care se întinde pe 27 de pagini.

New York Times nu se dă bătut

Mary Trump a admis că a dezvăluit informaţii pentru presă în cartea sa „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”, publicată în 2020.

Robert Trump, fratele lui Donald, decedat în 2020, a depus plângere pe atunci împotriva lui Mary Trump şi editorului său, Simon & Schuster, în scopul de a opri publicarea cărţii. Judecătorul a decis să autorizeze apariţia publicaţiei, întrucât clauza de confidenţialitate era prea vag definită.

Danielle Rhoades Ha, purtătoarea de cuvânt a New York Times, a dat asigurări că ziarul nu intenţionează să cedeze în faţa lui Trump. „Acest reportaj a contribuit la informarea cetăţenilor pe un subiect de interes public primordial. Această acţiune în justiţie este o tentativă de a reduce la tăcere organizaţiile independente de presă şi nu avem intenţia să ne dăm bătuţi”, afirmă ea.