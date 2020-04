Alţi 2.502 morţi de Covid-19, în ultimele 24 de ore, în SUA. Numărul total al victimelor depăşeşte 60.000 de la începutul pandemiei

După două zile de scădere, duminică şi luni, această creştere - cu 2.502 moţi -, înregistrată miercuri la ora locală 20.30 (joi, 3.30, ora României) creşte bilanţul american la 60.853 de morţi de la începutul epidemiei, potrivit bilanţului actualizat continuu al universităţii.

Statele Unite - cea mai afectată ţară din lume de covid-19 - au depăşit marţi pragul de un milion de contaminări cu noul coronavirus şi înregistrează numai ele aproape o treime din cazurile înregistrate în lume. Coronavirusul ”va pleca”, a dat asigurări miercuri, la Casa Albă preşedintele american Donald Trump. ”El se va duce, va fi eradicat”,a spus el, fără să precizeze cum. The Wall Street Journal (WSJ) scrie că Guvernul american a comandat 100.000 de saci mortuari în plus - un semn de rău augur în privinţa încetinirii ritmului epidemiei.

Coreea de Sud a înregistrat zero infecţii domestice cu COVID-19 pentru prima dată de la 15 februarie, confirmând doar patru cazuri importate. Infecţiile totale au crescut la 10.765, conform ultimelor date furnizate de Korea Centers for Disease Control and Prevention, cu decesele crescute cu o singură unitate, la 247, pentru o rată a mortalităţii de 2,29%. 9.059 de persoane au fost vindecate şi externate din spitale, cu 137 mai multe decât marţi. În general, rata de vindecare a crescut la 84,15%

Economia SUA s-a contractat cu peste 4,8%, în primul trimestru al acestui an

Economia Statelor Unite a înregistrat, în primul trimestru al acestui an, cea mai gravă contractare din ultimul deceniu, în contextul măsurilor de carantină instituite pentru a se limita răspândirea coronavirusului. Cele mai recente cifre oficiale relevă că cea mai mare economie a lumii s-a contractat cu 4,8%. Economiştii afirmă, însă, că, pe măsură ce guvernul primeşte mai multe informaţii, această cifră va fi revizuită, iar nivelul real al contractării economice s-ar putea apropia de 10%.

Potrivit corespondenţilor BBC, situaţia va deveni şi mai gravă, în condiţiile în care apogeul închiderii economice, în SUA, s-a înregistrat în aprilie, iar restricţiile continuă, ceea ce determină economiştii să preconizeze, pentru trimestrul al doilea, o contractare de 20-30%.