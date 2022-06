Ruşii încep să resimtă sancţiunile. „Am credite neplătite, iar eu stau acasă şi gătesc borş ca o fraieră. Sunt îngrozită”

Natalia Kliueva a început să îşi caute un loc de muncă la Moscova în februarie – chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina şi de valul de sancţiuni impuse de Occident, în semn de răspuns. Trei luni mai târziu, femeia de 46 de ani a constatat că cei 20 de ani de experienţă în vânzări, la nivel înalt, înseamnă prea puţin într-o lume corporatistă transformată de război.

„Nu există cerere. Ca să fiu sinceră, sunt îngrozită”, a declarat Kliueva pentru Financial Times citat de Libertatea.

Ea a observat că afacerile din Rusia sunt „îngheţate”, în condiţiile în care firmele occidentale au dispărut din ţară.

„Am doi copii, am credite neplătite, am lucrări de construcţie neterminate… şi stau acasă, gătesc borş ca o fraieră”, a spus ea.

Numărul persoanelor aflate în şomaj tehnic a crescut de la 44.000 la 138.000

Experienţa lui Kliueva pe piaţa muncii din Moscova ilustrează felul în care sancţiunile şi embargourile comerciale occidentale îşi fac simţite efectele încet-încet în economia rusă – închizând magazine şi blocând lanţurile de aprovizionare – în ciuda eforturilor lui Vladimir Putin de a proteja ţara de efectele războiului din Ucraina, potrivit libertatea.ro.

„Preţurile la produsele alimentare au crescut, da, dar în general nu s-au schimbat prea multe”, a declarat Tatiana Mihailova, o economistă care locuieşte în capitală. Dacă nu deschizi televizorul, „poţi avea impresia că nu se întâmplă absolut nimic”, a spus ea, adăugând că acest lucru face ca situaţia să pară „absurdă”.

Cu toate acestea, mai mulţi indicatori oferă un semn al schimbărilor care încep să apară. Unul dintre indicatori este cel al posturilor vacante, scrie Financial Times.

„Există mulţi oameni foarte calificaţi pe piaţă în acest moment. Concurenţa pentru un post este peste aşteptări”, a explicat Kliueva.

Economiştii prezic o luptă mai dură pentru locurile de muncă. Numărul persoanelor aflate în şomaj tehnic a crescut de la 44.000 la începutul lunii martie la 138.000 la jumătatea lunii mai, potrivit oficialilor, iar numărul angajaţilor care sunt nevoiţi să lucreze în regim part-time a crescut şi el.

În total, 15 - 20% din magazinele din mallurile din Moscova sunt închise

Schimbarea este mai vizibilă în cartierele comerciale şi mallurile din Rusia. În Moscova, magazinele care vând produse străine ocupă aproximativ 40% din spaţiul comercial din malluri, potrivit firmei de consultanţă imobiliară comercială ILM.

Multe dintre aceste magazine sunt închise după ce mărcile respective au tăiat legăturile cu Rusia. În total, 15-20% din magazinele din mallurile din Moscova sunt acum închise, potrivit Knight Frank Rusia.

Până la sfârşitul anului, în jur de 20% din toate spaţiile de birouri din Moscova ar putea fi, de asemenea, evacuate, potrivit ILM, în principal din cauza plecării acestor firme occidentale.

Mara Kanakina, o stilistă din Volgograd, un oraş din sudul Rusiei, a declarat că a fost şocată când a vizitat Moscova săptămâna trecută.

„M-am plimbat pe aleea Stoleşnikov”, a spus Kanakina, referindu-se la una dintre străzile centrale ale capitalei, „şi aproape totul era închis”.

În calitate de antreprenoare independentă, Kanakina a fost, de asemenea, afectată de penuria de articole sau consumabile importate. Ea procura haine şi accesorii de la creatori de modă străini şi de la mărci occidentale pentru clienţi din întreaga Rusie. Dar în ziua invaziei, „toată Europa s-a închis”.

Furnizorii au încetat să mai facă afaceri cu clienţii ruşi. Visa şi Mastercard au părăsit ţara, ceea ce înseamnă că nu a putut face tranzacţii internaţionale cu cardul. Iar logistica pentru livrare s-a prăbuşit şi ea.

De asemenea, este neclar deocamdată cât de mult au scăzut importurile, deoarece autorităţile ruse nu mai publică cifre. Dar folosind date de la 20 dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Rusiei, economiştii de la Institutul de Finanţe Internaţionale au estimat că importurile din aprilie au scăzut cu 50% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, scrie Financial Times.

În acelaşi timp, 35% dintre ruşi spun că nu îşi permit să îşi ia o vacanţă de o săptămână în acest an, faţă de 30% anul trecut, potrivit datelor furnizate de platforma de recrutare SuperJob.