Rusia creşte presiunea înaintea negocierilor cu NATO de astăzi. A organizat exerciţii cu muniţie reală, trupe şi tancuri în apropierea graniţei cu Ucraina

La o zi după ce partea americană a cerut Rusiei la discuţiile de la Geneva să îi retragă pe cei aproximativ 100.000 de soldaţi din apropierea graniţei, Ministerul rus al Apărării a declarat că aproximativ 3.000 de militari au început antrenamentele de luptă, inclusiv bătălii simulate în patru regiuni din sud-vestul Rusiei.



Interfax a citat un comunicat al Districtului militar vestic potrivit căruia exerciţiile au avut loc în regiunea Smolensk, din apropiere de graniţa cu Belarus, şi în regiunile Voronej, Belgorod şi Briansk, din apropiere de Ucraina, implicând 300 de piese de armament, inclusiv tancuri T-72B3, vehicule de luptă BMP-2 şi arme de foc obişnuite.

Militarii ay făcut exerciţii de tragere din vehicule blindate, marş în timpul unor activităţi de sabotaj şi recunoaştere din partea inamicului şi de aprovizionare cu armament a teritoriului controlat.

Exerciţiile au sugerat că Kremlinul nu are nicio intenţie de a reduce presiunea militară care a adus Statele Unite la masa negocierilor, unde Moscova a prezentat cereri pentru garanţii de securitate ample din partea Occidentului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuţiile de luni au fost purtate într-o manieră deschisă, concretă şi directă, dar că nu există un motiv real de optimism.

În plus, Rusia ar fi început trimiterea elicopterelor de atac şi de transport, precum şi sisteme de asalt la graniţele Ucrainei, pe lângă un batalion de tancuri care staţionează acolo din noiembrie anul trecut, scrie ziarul american The New York Times, citând surse.

NYT avertizează că acest lucru poate fi văzut ca un semn al pregătirilor continue ale Rusiei pentru un atac asupra Ucrainei.

Oficialii americani, notează ziarul, se aşteptau ca Federaţia Rusă să transfere forţe suplimentare la graniţele cu Ucraina în decembrie şi începutul lunii ianuarie şi să le mărească numărul la 175 de mii. Acum există aproximativ 100 de mii de soldaţi ruşi lângă graniţele Ucrainei.

Sursele ziarului spun că iarna blândă nu a dus la îngheţarea solului şi, prin urmare, Kremlinul ar fi putut muta mai aproape de primăvară momentul unei posibile invazii pe scară largă a Ucrainei. Putin ar putea fi obligat să amâne ofensiva terestră până în februarie, au spus sursele, înainte ca drumurile noroioase cauzate de încălzire să împiedice din nou circulaţia vehiculelor grele şi a echipamentelor militare.

O sursă a spus că administraţia preşedintelui american Joe Biden a adus meteorologi pentru a studia îndeaproape vremea probabilă în Ucraina în următoarele săptămâni.

Moscova vrea rezultate rapide

Viceministrul de externe rus Aleksandr Gruşko a declarat marţi că a sosit „momentul adevărului” în relaţiile cu NATO, în ajunul deplasării sale la Bruxelles, unde miercuri se va desfăşura o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, prima întâlnire de acest fel din 2019.

„Fără să exagerăm, putem spune că în relaţiile noastre cu Alianţa a sosit momentul adevărului”, a declarat înalta oficialitate rusă, citată de agenţia Interfax.

Din acest motiv, „am făcut un pas neaşteptat din punctul de vedere al diplomaţiei clasice şi am prezentat idei detaliate sub forma unor proiecte de acord constrângătoare din punct de vedere juridic (…) cu privire la modul în care trebuie luate în calcul interesele legitime ale Rusiei în materie de securitate militară”, a explicat Gruşko.

"Nu există termene clare aici, nimeni nu le stabileşte, există doar poziţia Rusiei că nu vom fi mulţumiţi de tărăgănarea la nesfârşit a acestui proces".

Peskov a spus că situaţia va fi mai clară după alte două runde de discuţii pe care Rusia urmează să le ţină în această săptămână, cu NATO la Bruxelles miercuri şi la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) la Viena, joi.

Moscova insistă că Statele Unite şi aliaţii săi să excludă posibilitatea ca Ucraina să adere vreodată la NATO, care a promis încă din 2008 că va admite Kievul într-o zi. De asemenea, doreşte ca NATO să elimine forţele şi armamentul din ţările foste comuniste care au aderat la organizaţie de la sfârşitul Războiului Rece.

Washingtonul a spus că nu poate accepta aceste cereri, deşi este dispus să se angajeze în alte aspecte ale propunerilor Rusiei, discutând despre desfăşurarea de rachete sau limitele dimensiunii exerciţiilor militare.