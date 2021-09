Şi la fel s-ar putea să vedem şi că aliaţii SUA din NATO sau din Coaliţia împotriva terorii să-şi modifice criteriile de desemnare a inamicului, ţesând propriile lor cadre mai mult sau mai puţin discrete pentru cooperare cu foştii duşmani de moarte. De ce nu, dacă se dovedeşte util?

Există - şi nu numai conceptual - deschiderea de a colabora cu talibanii? „Este posibil“, a răspuns ieri Generalul Mark Milley, preşedintele comitetului şefilor de stat-major, avându-l alături pe Lloyd Austin, Secretarul pentru Apărare, într-o conferinţă de presă comună. S-a şi întâmplat până acum, a adăugat Secretarul de stat, dorind însă să precizeze că a fost vorba „despre un număr foarte limitat de probleme“, toate privind episodul evacuării „atunci când eram în mijlocul panicii şi ne confruntam cu ameninţare în creştere“. A fost o linie de comunicaţie deschisă şi permanentă cu comandanţii talibani şi un schimb de informaţii despre situaţia din perimetrul imediat de securitate din jurul aeroportului şi despre apariţia unor ameninţări imediate.

Bine că a fost aşa deoarece devenise public evident că situaţia era extrem de gravă, iar americanii au avut nevoie de ajutorul direct al talibanilor pentru a închide câteva căi de acces şi, mai ales, pentru a împrăştia chiar cu focuri de armă, mulţimea de oameni care forţa cu disperare intrarea în aeroport şi, mai ales, respectând cu stricteţe angajamentul de non-combat americani/talibani. Până la urmă, având în vedere capacitatea de luptă dovedită a celor aproape 7000 de militari (majoritatea americani şi britanici), era strictă nevoie să apeleze la bunăvoinţa talibanilor pentru a putea evacua măcar ce a putut fi evacuat din Kabul. Nu mai aveau ce face. Ghinion.

WATCH: Gen. Milley says future coordination with the Taliban is “possible.” #MTPDaily@ckubeNBC says she doesn't see many people at the Pentagon who “think that there's going to be some enduring relationship with the Taliban, even though they have this common enemy of ISIS-K.“ pic.twitter.com/miWnQs9f1L