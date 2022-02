Poliţia turcă a arestat cinci persoane sub acuzaţia îi doresc moartea preşedintelui Erdogan, bolnav de COVID-19

Unitatea responsabilă de delictele cibernetice a investigat 36 de conturi pe reţelele sociale în legătură cu lansarea unor „mesaje de ură” şi a recomandat arestarea a opt persoane. Cinci dintre ele au ajuns deja după gratii, relatează cotidianul turc „Hurriyet”, preluat de agenţia de presă EFE şi Agerpres.



Cel mai cunoscut nume de pe listă este cel al înotătorului Derya Buyukuncu, retras din activitatea sportivă în 2012.

„S-a îmbolnăvit de coronavirus şi vrea rugăciuni. Să stea fără grijă, că ne rugăm deja. Am început să pregătesc 20 de cutii cu halva, pe care le voi împărţi prin cartier atunci când va veni momentul”, a scris Buyukuncu pe Twitter, referindu-se la un obicei turcesc de a împărţi dulciuri după o înmormântare.

Mesajul lui Buyukuncu a fost şters între timp, dar „halva” a devenit tendinţă pe Twitter, atât pentru cei care îşi exprimă dorinţa de a-l vedea mort pe preşedintele Turciei, cât şi pentru cei care critică această atitudine, notează EFE, potrivit Agerpres.

Derya Buyukuncu nu a fost arestată deocamdată, întrucât se află în străinătate.

Recep Tayyip Erdogan a spus, sâmbătă, că a fost testat pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2.

Preşedintele turc a precizat că el şi soţia sa au simptome uşoare şi va lucra de acasă.

„După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv cu COVID-19. Avem, din fericire, o infecţie uşoară, despre care am aflat că este cauzată de varianta Omicron”, a scris el pe Twitter, cerându-le totodată susţinătorilor săi „să se roage” pentru însănătoşirea sa.