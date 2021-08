cum oare, după mii de miliarde cheltuite de SUA şi de aliaţii de NATO şi ţările care s-au alăturat cu efective cu adevărat importante Coaliţiei împotriva terorii, s-a ajuns acum ca ultima prioritate vitală să fie operaţiunea extrem de dificilă şi care se complică pe oră şi zi ce trece, adică evacuarea în ordinea priorităţilor naţionale, mai întâi "ai noştri" şi, după aceea, cum putem, cât putem, cât ne-or mai da voie talibanii, pe "ai lor" adică nefericiţii afgani care au crezut că deja venise Pax Americana şi aveau să trăiască din beneficiile ei timp de generaţii.

Mai este doar o săptămână până la finele lunii august, data la care - evident la fel de prost informat ca şi predecesorii săi - Biden a comunicat oficial că a decis finalul prezenţei în Afganistan. Câţi vor fi lăsaţi de izbelişte, nu numai din populaţia afgană colaboratoare cu trupele americane şi aliate, dar chiar şi militari din Coaliţie care nu au reuşit să ajungă la timp la Kabul şi sunt încă izolaţi în diferite zone ale ţării. În plus, rămâne deschisă chestiunea sensibilă a contractorilor care au fost angajaţi direct de diversele agenţii americane sau care au venit prin companiile de mercenari.

Situaţia a depăşit cu mult nivelul "foarte îngrijorător" şi pare să evolueze spre o tragedie umană de mari proporţii pe măsură ce sosesc, via serviciile de informaţii indiene şi Pakistaneze (acum susţinute şi de surse ruseşti), ştiri în flux continuu despre vânătoarea de oameni declnşată de talibani care, în diverse regiuni ale Afganistanului, au început să percheziţioneze casă cu casă, în căutarea celor care au lucrat cu militarii şi serviciile de securitate ale americanil, ale NATO şi ale ambasadelor. Se vorbeşte despre controale minuţioase în zona proximă aeroportului din Kabul. Dar şi de execuţii sumare, mai ales în zonele rurale şi în micile oraşe.

Pe de altă parte, un oficial NATO care, fireşte, a dorit să rămână anonim declara pentru Reuters că din momentul cucerrii Kabulului de către Talbani au fost evacuate aproximativ 12.000 de persoane dar că"procesul de evacuare este încet deoarece este riscant fiindcă nu vrem să provocăm niciun fel de ciocniri cu talibanii sau cu civilii dinafara aeroportului".

Culmea e că şi talibanii par să dorească să aibă linişte acum, timpul organizării unei ofensive rapide înspre regiunea Panjshir, acolo unde există rapoarte că s-ar uni forţe anti-talibane. Relatarea este confirmată de un mesaj pe tweet din partea celor care transmit de obicei ştiri despre mişcarea de rezistenţă

#BREAKING



Taliban on their way to attack to #PanjshirValley



They have given 4 hours to resistance to surrender.



Pray of Panjshir 🙏