Polițist de meserie, cântăreț în timpul liber. Cum a reușit un tânăr maramureșean să combine cele două pasiuni

Este polițist, dar marea lui pasiune este muzica. Deși lucrează deja de cinci ani în această instituție și chiar îi place ce face, nu renunță la visul lui, acela e a cânta. De altfel, pentru a și-l îndeplini, nu doar visează, ci chiar muncește la asta, zi de zi, pas cu pas.

Teoretic, două meserii precum cea de polițist și cea e cântăreț nu au multe în comun. Nu au nimic, de fapt. Cu toate acestea, agentul principal de poliție Daniel Tomoiagă, originar din Moisei, Maramureș, reușește să le combine într-o armonie perfectă.

Nu i se pare greu, mai ales că a găsit înțelegere la superiori, care îi permit să își înregistreze cântecele și să le încarce pe canalul său de Youtube. Când vorbește despre pasiunea pentru muzică, fața lui se luminează.

De fapt, tânărul de 24 de ani, înainte să ajungă polițist, a absolvit Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj Napoca, asta după ce câțiva ani înainte a luat lecții de canto. „Am început să iau lecții de muzică pe la 13 ani. Cântam în casă mereu, tot ce auzeam pe la televizor sau radio. Mama s-a gândit să mă ducă la o profesoară, să mă testeze. Ei i se părea că am voce bună, dar voia părerea unui specialist”, începe el povestea.

Talent moștenit din familie

De altfel, nu s-a mirat nimeni când profesoara i-a spus că este foarte talentat, pentru că talentul se moștenește în familie. „Bunicul meu a fost cantor la biserică (diac) și el avea o voce foarte bună. Toată lumea spunea că l-am moștenit”, mai spune tânărul polițist.

„Mama a insistat foarte mult să merg la o profesoară din localitate, care să mă evalueze. Și după aceea m-au trimis la Sighet, la Școala populară, la finalul clasei a VII-a spre a VIII-a. Apoi a trebuit să aleg unde merg la liceu și am ales să merg să merg la Cluj Napoca, la Liceul Sigismund Toduță”, explică el acum.

Doar că, după terminarea liceului a fost un moment de cumpănă. Și a cumpănit bine. „Nu am știut ce să fac mai departe. Am vrut să dau la Conservator, dar m-am gândit că nu știu ce șanse am după aceea. Am avut mulți colegi mai mari care se plângeau că au absolvit Conservatorul și nu aveau ce face după. Și atunci m-am gândit la ceva mai practic, ceva care să-mi asigure un venit și un viitor”, mai spune tânărul, arătând mult simț practic.

Greu de ales

Dar nici meseria de polițist nu este străină familiei lui. „Când le-am zis alor mei că merg la școala de poliție s-au bucurat. Avem mai mulți polițiști în familie - verișori - am fost obișnuit cu uniforma. Ai mei s-au bucurat, au fost mulțumiți și m-au susținut. Nu s-au supărat că au investit în pregătirea mea muzicală și apoi am renunțat. Au fost foarte obiectivi, ca și mine de altfel. Orice am vrut să fac, ai mei m-au susținut”, mai spune el.

Așa se face că în 2019, după absolvirea liceului, s-a înscris la Școala de Poliție. „Am fost prima sau a doua promoție care a făcut doar un an de școală. Toată materia de doi ani și jumătate s-a comprimat într-un an. A fost groaznic de greu. Au fost apoi trei ani în care m-am axat doar pe poliție. Nu am putut cu amândouă, pentru că nu înțelegeam nici una, nici alta. Așa că am decis să renunț temporar la muzică, până înțeleg și eu cum se muncește și ce se muncește aici”, mai spune el despre munca în poliție, la Cluj, în primii ani.

Absolvent de Drept, nu renunță la muzică

Deși nu a uitat niciodată de marea lui pasiune, a ales să se ocupe și de cariera lui. Astfel, între timp a absolvit Facultatea de Drept, iar acum este masterand la Managementul Resurselor Umane și își dorește să intre în corpul ofițerilor cândva.

Dar nici măcar asta nu i-a redus pasiunea pentru muzică. Așa că, în ultimii doi ani, de când s-a mutat cu munca în Baia Mare, s-a asociat într-o trupă și cântă, în timpul liber, la diferite evenimente.

„Am cunoscut o formație și am început să cânt cu ei. Cântăm și muzică ușoară, și populară, din toate zonele țării. Cântăm la evenimente, la nunți. Uneori mă mai recunoaște lumea, dar n-am primit reacții negative. Nici eu nu mă etalez, încerc să nu fac caz de faptul că lucrez în Poliție”, mai spune tânărul.

Următorul pas: „Românii au talent”

A participat la mai multe concursuri organizate în cadrul MAI, dar acum spune că pasul următor este „Românii au talent”, unde este sfătuit tot mereu să se înscrie.

Până atunci însă, pentru că tot sunt sărbătorile Pascale, Daniel a înregistrat prima priceasnă și se pare că are mare succes.

„Momentan investesc în mine, în proiectele mele. Am câteva piese scrise chiar de mine. Una am scos-o chiar acum, cu solista din formația cu care cânt. Piesa e din 2019, e foarte drăguță. Am avut și mult timp în pandemie. Ce îmi doresc este să evoluez cât mai mult. Părerea mea e că meseria de polițist e foarte faină. Dar îmi place și muzica foarte mult. La început a fost mai greu să le combin, dar cumva s-au aliniat planetele și chiar am susținere și la muncă. Asta mă bucură, că până la urmă nu fac nimic rău”, arată Daniel.