Armata israeliană a atacat obiective militare iraniene din Siria: Cel puţin 40 de morţi

Un oficial din cadrul serviciilor secrete americane a confirmat, sub protecţia anonimatului, că armata israeliană a atacat depozite de armament din estul Siriei, inclusiv o reţea care aprovizionează cu piese programul nuclear iranian, transmite agenţia Associated Press, citată de cotidianul Times of Israel şi Mediafax.

Conform oficialului american, secretarul american de Stat Mike Pompeo s-a întâlnit înaintea operaţiunii cu Yossi Cohen, directorul Mossad, la un restaurant din Washington. Întâlnirea a avut loc luni.

Bombardamentele, efectuate în cursul nopţii de marţi spre miercuri, au vizat obiective militare iraniene situate în estul Siriei. Artileria antiaeriană siriană a reacţionat la unele atacuri, scrie agenţia de presă SANA.

Potrivit Observatorui Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), armata israeliană a efectuat 18 raiduri aeriene, ţintind obiective militare ale regimului Assad, poziţii iraniene din teritoriul sirian, baze ale organizaţiei şiite Hezbollah şi ale Brigăzilor Fatemiyoun.

Cel puţin 40 de persoane au fost ucise în urma bombardementelor.

Potrivit unor surse siriene, a fost vorba de unul dintre cele mai importante atacuri israeliene în Siria din ultimele luni.

Regimul de la Damasc a condamnat atacurile, în timp ce Israelul nu a oferit nicio reacţie. Generalii israelieni au recunoscut însă că efectuează atacuri în Siria în scopul de a împiedica înrădăcinarea combatanţilor iranieni în ţara vecină.