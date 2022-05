Zelenski: Apărătorii noştri demonstrează o tărie superumană în a alunga armata de invadatori

Zelenski a afirmat, în mesajul său de marţi noapte, că a fost o "zi dificilă", cu veşti "şi obişnuite şi tragice".



Zelenski a menţionat că a avut întâlniri, la Kiev, cu miniştrii de Externe din Germania şi Ţările de Jos, discutând despre întărirea Ucrainei, despre un sfârşit mai rapid al acestui război, dar şi detalii despre cum pot participa la reconstrucţia după război a Ucrainei.

El a precizat că, în total, acum sunt 36 de misiuni diplomatice care operează în capitala Ucrainei, spunând că reluarea activităţii acestora este un gest important, care "confirmă încrederea Europei în viitorul Ucrainei".

"Forţele armate ale statului nostru ne-au oferit veşti bune din regiunea Harkov. Ocupanţii sunt împinşi treptat departe de Harkov. Sunt recunoscător apărătorilor noştri care menţin lucrurile aşa cum sunt şi demonstrează o tărie cu adevărat superumană în a alunga armata de invadatori. Odată a doua cea mai puternică armată din lume", a punctat el.

El a cerut oamenilor să nu răspândească "emoţii excesive", spunând că nu ar trebui creată "o atmosferă de presiune morală specifică, atunci când unele victorii sunt aşteptate săptămânal şi chiar zilnic".

"Forţele Armate ale Ucrainei fac totul pentrua elibera pământul nostru şi pe oamenii noştri. Pentru a elibera toate oraşele noastre - Herson, Melitopol, Berdeansk, Mariupol şi altele", a continuat preşedintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că un grup internaţional de experţi, conduşi de Michael McFaul şi Andriy Yermak, a propus o strategie pentru sancţiuni în domeniul energiei.

"Acesta este un document detaliat care descrie ce trebuie făcut pentru a face foarte dificil pentru Rusia să finanţeze acest război, dar în acelaşi timp ca economia globală să nu sufere pierderi din cauza restricţiilor privind resursele energetice ale Rusiei. Este un document schiţat raţional şi a început deja munca la implementarea sa", a mai afirmat el.

El a menţionat că s-a adresat Parlamentului slovac, mulţumind pentru sprijinul defensiv, sancţiuni şi alte tipuri de sprijin.





"Am explicat viziunea noastră de ce cooperarea în domeniul energiei cu Rusia nu poate fi luată în considerare izolat de politica agresivă a acestei ţări. Şi, bazat pe exemplul ucrainean, am amintit istoria aşa-zisei prietenii a gazului cu Rusia, am arătat ce greşeli ar trebui evitate", a afirmat Zelenski.





El a adăugat că, adresându-se Parlamentului maltez, a amintit bătălia eroică pentru Malta în al Doilea Război Mondial, spunând că este similară cu lupta actuală pentru independenţă şi libertate faţă de Rusia.





"Atunci, în urmă cu 80 de ani, soarta întregii confruntări din Mediterană depindea de bătălia pentru Malta. Aliaţii au învins. Naziştii au pierdut. Facem totul să ne asigurăm că înfruntarea de pe pământul nostru se sfârşeşte în acelaşi fel acum", a declarat preşedintele Ucrainei.