Ucraina raportează atacuri intense în sudul şi estul ţării. Cel puţin 10 persoane au murit

Totodată, autorităţile ucrainene semnalează joi noi atacuri intense ale trupelor ruse în diferite sectoare din est şi sudul ţării, cu cel puţin zece morţi în zonele Bahmut şi Nikopol, potrivit EFE.

În zona Bamuth, în regiunea Doneţk, au fost înregistrate atacuri de artilerie împotriva a nouă localităţi, cu cel puţin şapte morţi şi şase răniţi, potrivit informaţiilor Statului Major al armatei ucrainene, preluate de agenţia de presă Ukrinform.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a declarat că trei persoane au fost ucise, iar alte şapte rănite - inclusiv o adolescentă de 13 ani - în bombardamentele de la Nikopol, în sudul ţării, după ce în jur de 120 de rachete ruseşti Grad au lovit zona.

Echipele de salvare continuă să cerceteze printre dărâmăturile clădirilor rezidenţiale în căutarea persoanelor dispărute.

În această regiune, au fost înregistrate atacuri împotriva a cinci localităţi miercuri seara, potrivit Ukrinform.

„Inamicul îşi concentrează eforturile pe stabilirea unui control total asupra teritoriilor regiunilor Lugansk şi Doneţk', indică Statul Major ucrainean în buletinul său zilnic, menţionând peste 60 de aşezări şi ţinte militare.

Authorities in #Dnipropetrovsk region reported that #Russian troops struck residential blocks of flats in #Nikopol. A 13-year-old girl was killed.



So far, three dead and nine wounded are known. Around 40 residential buildings have been damaged. pic.twitter.com/1bQ55p9Xvp