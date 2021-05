Acestea se folosesc de titluri exagerate şi alarmiste pentru a atrage atenţia cititorilor şi pentru a le inocula teama şi frica faţă de vaccinul care este cel mai utilizat în momentul de faţă pe tot globul şi cel mai de încredere, inclusiv în România.

Pentru început, este important de menţionat faptul că vaccinurile, în general, sunt destul de controversate în anumite comunităţi. Aşa că era de aşteptat ca acest nou vaccin (Pfizer-BioNTech) să nu fie văzut cu ochi buni de toată lumea, totuşi controversele legate de acest vaccin sunt mult mai multe şi mai răspândite în societate decât oricare alt vaccin. Totuşi, una dintre cele mai importante controverse este legată de anumite ştiri false care sugerează că vaccinul Pfizer-BioNTech ar cauza moartea celor ce sunt vaccinaţi cu acesta.

Ambele articole menţionează spre finalul textului că patru dintre decese s-au întâmplat în grupul placebo al vaccinului iar restul de două decese s-au întâmplat în grupul celor ce au primit vaccinul Pfizer-BioNTech. Totuşi, nici unul dintre articole nu menţionează faptul că aceste decese sunt normale raportându-ne la populaţia generală. Ce altceva nu se menţionează în articole este faptul că de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente a SUA nu a corelat aceste decese cu vaccinarea astfel neafectând aprobarea vaccinului.

În ceea ce priveşte declaraţiile oficiale din România legat de acest subiect – acestea nu există. Nici o autoritate din România nu a discutat această ştire în mod oficial şi nu a încercat să explice publicului larg ce înseamnă aceasta şi de ce nu ar trebui să îşi facă griji.

Constatăm că aceste articole sunt pline de exagerare şi senzaţional tocmai pentru a atrage cititorii şi pentru a transmite că vaccinul Pfizer-BioNTech nu este unul sigur. În acest context global în care ne aflăm, consider că aceste tipuri de naraţiuni sunt foarte nocive alimentând şi mai mult frică oamenilor şi neîncrederea în vaccinuri. Astfel, aceste tipuri de ştiri ajung să fie periculoase prin faptul că cei ce citesc aceste ştiri rămân cu ideea că vaccinul respectiv este nociv şi poate chiar să îi omoare iar America şi Uniunea Europeană cunosc acest fapt şi totuşi continuă să îl folosească. Luând în considerare că aceste două site-uri de ştiri se ocupă în mod

frecvent cu genul acesta de dezinformări putem să spunem că intenţia lor este clară: destabilizarea Europei şi erodarea încrederii cetăţenilor (în vaccin, Uniunea Europeană, aliaţii Uniunii printre care şi America). Încă de anul trecut WHO (World Health Organization) a ţinut să spună faptul că în acest moment lupta nu se duce doar împotriva corovirusului ci se duce şi împotriva trolilor din mediul online şi a celor ce crează teorii ale conspiraţiei, aceştia împrăştiind dezinformarea şi subminează răspunsul autorităţilor la criza sanitară iar în noiembrie 2020 WHO a descris aceste probleme ale dezinformării: fără încrederea adecvată a populaţiei şi fără informaţiile corecte, testele de diagnosticare rămân neutilizate, campaniile de imunizare (sau campaniile de promovare a eficienţei vaccinurilor) nu îşi vor îndeplini obiectivele şi virusul va continua să prospere.

Un studiu publicat în Jurnalul American de Medicină Tropicală şi Igienă (American Journal of Tropical Medicine and Hygiene) estimează că aproximativ 5800 de persoane au fost internate în spital ca urmare a unor informaţii false aflate de pe social media (Islam, M. S., Sarkar, T., Khan, S. H., Mostofa Kamal, A., Hasan, S. M. M., Kabir, A., Yeasmin, D., Islam, M. A., Amin Chowdhury, K. I., Anwar, K. S., Chughtai, A. A., & Seale, H. (2020). COVID-19–Related Infodemic and Its Impact on Public Health: A Global Social Media Analysis, The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 103(4), 1621-1629. Retrieved Apr 5, 2021). Astfel de studii arată doar o mică parte ale efectelor nocive ale ştirilor false care apar constant în mediul online deci putem să spunem că efectele acestora sunt mult mai grave şi mult mai greu de studiat în profunzime.