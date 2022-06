Republica Moldova şi Ucraina au primit statutul de ţări candidate la UE, a decis Consiliul European

„Reuşită istorică astăzi, când Consiliul European a acordat statutul de ţări candidate la UE pentru Ucraina şi Republica Moldova. S-a ajuns la această decizie extraordinară în urma suportului şi demersurilor puternice ale României. Georgia primeşte, de asemenea, promissiunea perspectivei europene, cu paşi importanţi de efectuat. Această decizie aduce speranţă şi încredere în viitorul european al popoarelor acestor ţări şi mari responsabilităţi pentru liderii lor. România este pregătită să ofere în continuare ajutorul său pentru Ucraina, Moldova şi Georgia pe calea lor europeană“, a scris preşedintele Iohannis pe Twitter.

Historic achievement today, as #EUCO grants candidate status for Ukraine 🇺🇦 and the Republic of Moldova 🇲🇩. Reached this outstanding decision following 🇷🇴 strong support and intense demarches. Also granting European perspective to Georgia 🇬🇪 with important steps ahead.