Putin respinge, dar nu neagă zvonurile că Rusia ar deţine informaţii compromiţătoare despre Trump

Putin a fost întrebat despre acuzaţiile care au apărut iniţial într-un dosar întocmit de fostul spion britanic Christopher Steele şi care ar conţine rapoarte din care reiese faptul că Moscova l-ar fi înregistrat pe Trump cu prostituate în camera sa de hotel din Moscova, în timpul unei vizite din 2013.



Reporterul Associated Press pe lângă Casa Albă, Jonathan Lemire, a întrebat: "Puteţi să ne relataţi ce v-a spus preşedintele Trump despre recunoaşterea oficială a Crimeii ca parte a Rusiei? Şi în al doilea rând, domnule preşedinte, guvernul rus are vreun material compromiţător despre preşedintele Trump sau despre membrii familiei sale?



Cei prezenţi în sala de conferinţe au râs înainte ca Putin să răspundă că poziţia lui Trump este bine cunoscută şi că acesta încă crede că anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 este ilegală. Putin, aşa cum era de aşteptat, a apărat acţiunea şi a spus că Rusia a acţionat în conformitate cu dreptul internaţional.



Apoi Putin s-a referit şi la "materialul compromiţător", spunând: "Da, am auzit aceste zvonuri că am adunat materiale compromiţătoare despre Trump pe când vizita Moscova. Permiteţi-mi să vă spun: În momentul când preşedintele Trump era la Moscova , nu ştiam nici măcar că era la Moscova".



În noiembrie 2013, Trump se afla în capitala Rusiei pentru concursul Miss Univers. Putin a spus că nici măcar nu era conştient de faptul că Trump vizita în acel moment Moscova. Dar, notează yahoonews.com ,Trump şi Putin ştiau unul de altul.



"Odată ajuns la Moscova, Trump a primit un mesaj privat de la Kremlin, trimis de Aras Agalarov, un oligarh apropiat de Putin şi partenerul al lui Trump în organizarea concursului Miss Univers: Putin ar vrea să-l întâlnească pe dl Trump, ar fi fost mesajul lui Agalarov. Miliardarul american a crezut că există şanse mari ca liderul rus să participe la eveniment, dar nu s-a întâmplat.



La conferinţa de presă din capitala finlandeză, Putin nu a negat explicit faptul că agenţii ruşi au strâns informaţii despre Trump, lăsând deschisă posibilitatea să se spececuleze că Putin are informaţii compromiţătoare despre preşedintele american.



Putin a sugerat că nu ar fi avut niciun interes să-l vadă pe Trump când era "o persoană privată" - în ciuda faptului că era printre cei mai renumiţi oameni de afaceri şi de televiziune din lume . Pentru a demonstra această presupusă absurditate , Putin a dat exemplu Forumul Economic Internaţional anual de la Sankt Petersburg.

"Au fost peste 500 de oameni de afaceri americani, oameni de rang înalt - nici măcar nu-mi mai amintesc ultimele nume ale fiecăruia dintre ei", a spus Putin. "Credeţi că am încercat să colectăm materiale compromiţătoare despre fiecare dintre ei? E greu de imaginat.



Putin şi-a încheiat răspunsul, îndemându-i pe jurnalişti să nu se mai gândească la această afacere: "Ei bine, vă rugăm să nu luaţi în considerare aceste probleme şi să nu vă mai gândiţi la asta".



Trump a spus că dacă Rusia ar fi colectat ceva, "ar fi ieşit la iveală cu mult timp în urmă" , apoi a trecut la subiectul fostului agent FBI, Peter Strzok , pe care l-a numit "o ruşine a FBI", şi la " vânătoarea totală de vrăjitoare ".