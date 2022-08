Programul pilot din Marea Britanie care ar putea ajuta la deschiderea unei noi ere a muncii: „Săptămâna de lucru de cinci zile este un concept al secolului 20”

Este cea mai mare încercare din lume pentru o săptămână de lucru de patru zile, de până acum. Deja, unii angjaţi au spus că se simt mai fericiţi, mai sănătoşi şi că se descurcă mai bine în munca lor, conform CNN.

Lisa Gilbert, un manager de servicii de creditare la Charity Bank, un furnizor de credite etice din sud-vestul Angliei, descrie noua sa rutină drept „fenomenală”.

„Mă pot bucura cu adevărat de weekendul meu acum, pentru că am ziua de vineri pentru treburile mele casnice şi una alta sau... dacă vreau doar să-mi scot mama la plimbare, pot face asta acum fără să mă simt vinovată”, a spus ea pentru CNN Business.

Gilbert are grijă de fiul ei şi de cei doi părinţi în vârstă. Ziua suplimentară liberă pe săptămână înseamnă că nu mai trebuie să meargă sâmbătă la ora 6 dimineaţa ca să-şi facă stocul de cumpărături alimentare, şi poate dedica mai mult timp familiei ei.

„Pot că spun -da, putem, spre deosebire de- nu îmi pare rău, nu putem ", a spus ea.

Programul pilot de şase luni angajează 3.300 de lucrători din 70 de companii să lucreze 80% din săptămâna lor obişnuită, în schimbul promisiunii că îşi vor menţine 100% din productivitatea lor.

Programul este condus de organizaţia non-profit 4 Day Week Global, Autonomy, un think tank şi 4 Day Week UK Campaign, în parteneriat cu cercetători de la Universitatea Cambridge, Universitatea Oxford şi Boston College.

Cercetătorii vor măsura impactul pe care îl va avea noul model de lucru asupra nivelurilor de productivitate, egalităţii de gen, mediului şi bunăstării lucrătorilor. Iar la sfârşitul lunii noiembrie, companiile pot decide dacă vor respecta sau nu noul program.

Dar, pentru Gilbert, verdictul este deja dat: „mi-a schimbat viaţa”, a spus ea.

Samantha Losey, director general la Unity, o agenţie de relaţii publice din Londra, a declarat pentru CNN Business că prima săptămână a fost „cu adevărat haotică”, echipa ei fiind nepregătită pentru predările mai scurte de muncă.

„Ca să fiu sinceră, primele două săptămâni – într-adevăr o mizerie. Eram peste tot prin magazin. Am crezut că am făcut o greşeală uriaşă. Nu ştiam ce fac”, a spus ea.

Dar echipa ei a găsit rapid modalităţi de a-l face să funcţioneze. Acum, compania a interzis toate întâlnirile interne mai lungi de cinci minute, menţine toate întâlnirile cu clienţii la 30 de minute şi a introdus un sistem de „semafor” pentru a preveni perturbările inutile – colegii au o lumină pe birou şi o setează pe „verde” dacă sunt bucuroşi să vorbească, „chihlimbar” dacă sunt ocupaţi, dar disponibili pentru a vorbi şi „roşu” dacă nu doresc să fie întrerupţi.

Până în a patra săptămână, a spus Losey, echipa ei şi-a găsit ritmul, dar admite că există „absolut” o posibilitate ca ea să poată restabili un program de cinci zile dacă nivelurile de productivitate scad pe parcursul testului de şase luni.

„Există o şansă bună de 25% să nu o păstrăm, dar până acum echipa luptă incredibil de mult pentru asta”, a spus ea.

Până luna trecută, Islanda a desfăşurat cel mai mare proiect pilot din lume pentru o săptămână de lucru de patru zile. Între 2015 şi 2019, ţara a organizat două programe de test pentru 2.500 dintre lucrătorii săi din sectorul public. În mod crucial, acele studii nu au găsit nicio scădere corespunzătoare a productivităţii şi o creştere dramatică a bunăstării angajaţilor.

Gary Conroy, fondatorul şi CEO al 5 Squirrels, un producător de produse de îngrijire a pielii de pe coasta de sud a Angliei, a introdus „timpul de lucru profund” în compania sa pentru a creşte productivitatea.

Timp de două ore în fiecare dimineaţă şi două ore în fiecare după-amiază, personalul lui Conroy ignoră e-mailurile, apelurile sau mesajele Teams şi se concentrează asupra proiectelor lor.

„Întregul loc merge ca o bibliotecă, iar toată lumea lasă capul în jos şi munceşte”, a spus el.

Oamenii îşi petrec cea mai mare parte a zilei cu „munca ocupată” – sau lucrează de dragul muncii – conform unui sondaj realizat de Asana pe 10.600 de lucrători în septembrie anul trecut. Compania de software a descoperit că lucrătorii din Statele Unite petrec aproximativ 58% din zi pe activităţi precum răspunsul la e-mailuri şi participarea la întâlniri, mai degrabă decât munca pentru care au fost angajaţi.

Conroy a spus că întâlnirile de la companie erau odinioară un „magazin vorbitor”, dar acum sunt limitate la 30 de minute şi sunt permise doar în cele două ore în afara „timpului de lucru profund”.

Rezultatele au depăşit aşteptările tuturor. „[Echipa] a început să-şi dea seama că efectuatu perfect proiecte pe care le-au pus mereu pe plan secundar”, a spus Conroy.

Ziua suplimentară a lăsat multor angajaţi timp pentru noi hobby-uri, pentru a-şi îndeplini ambiţii de lungă durată sau pur şi simplu să investească mai mult în relaţiile lor.

Cei implicaţi în proiect au urmat cursuri de gătit, lecţii de pian, voluntariat, pescuit şi patinaj, au declarat şefii lor pentru CNN Business.

Pentru Emily Morrison, un director de cont la Unity, care s-a luptat cu anxietatea o mare parte din viaţa ei de adult, beneficiile au fost mai fundamentale.

„A avea mai mult timp liber a ajutat la îmbunătăţirea sănătăţii mele mintale şi am abordat săptămâna cu o atitudine mai pozitivă, în loc să vin stresată”, a spus ea pentru CNN Business.

La peste doi ani de pandemie, zeci de lucrători şi-au atins limita. Un sondaj McKinsey realizat anul trecut pe circa 5.000 de angajaţi a constatat că aproape jumătate dintre aceştiau au spus că se simt mai mult sau mai puţin epuizaţi.

Losey a spus că motivul principal pentru care a decis să înscrie Unity în programul pilot a fost să compenseze „nivelul extraordinar de epuizare” cu care se confruntă personalul ei în această perioadă.

Mark Howland, directorul de marketing şi comunicare al Charity Bank, a declarat pentru CNN Business că îşi foloseşte ziua liberă pentru a-şi îmbunătăţi sănătatea şi starea fizică. Întotdeauna şi-a dorit să concureze într-un triatlon, dar s-a simţit vinovat că petrece timp departe de familie pentru a se antrena.

Doar „în ziua mea liberă, am făcut plimbări destul de lungi cu bicicleta, am avut grijă de mine, am luat pauze şi apoi am avut tot weekendul să fac lucrurile prin casă şi să petrec timp cu familia”, a spus Howland.

Este puţin probabil ca banca să revină laprogramul de dinainte.

„Săptămâna de lucru de cinci zile este un concept al secolului 20, care nu mai este potrivit pentru secolul 21”, a adăugat el.